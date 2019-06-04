Son Dakika Haberleri: Bağdat'taki Yeşil Bölge tamamen açıldı
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Bağdat'taki Yeşil Bölge tamamen açıldı

1 saat önce

Irak İçişleri Bakanlığı, başkent Bağdat'taki hükümet binalarının bulunduğu korunaklı Yeşil Bölge'nin tamamen açıldığını duyurdu.

Bağdat'taki Yeşil Bölge tamamen açıldı, System.String[]
Irak İçişleri Bakanlığı, başkent Bağdat'taki hükümet binalarının bulunduğu korunaklı Yeşil Bölge'nin tamamen açıldığını duyurdu.
İçişleri Bakanlığına bağlı Trafik Müdürlüğü Basın Ofisi Sözcüsü Ammar Velid, AA muhabirine yaptığı açıklamada, " Hükümet, daha önce günün sadece belirli saatlerinde açılan Yeşil Bölge'yi tamamen açarak verdiği sözünü yerine getirdi." dedi.
Bağdat'ın doğu ve batısından yeni yollar açılarak trafik akışının rahatlamasına katkıda bulunulduğunu kaydeden Velid, havalimanını Yeşil Bölge'ye giden yola bağlayan ve 1979'dan beri kapalı olan bir yolun daha yakında açılacağını aktardı.
Başbakan Adil Abdulmehdi'nin Askeri Sekreteri General Muhammed Hamid el-Beyati, 27 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, Yeşil Bölge'nin Ramazan Bayramı'nın ilk gününden itibaren 24 saat sürekli açık tutulacağını belirtmişti.
ABD'nin 2003'teki işgalinden sonra kapatılan Yeşil Bölge'nin bir bölümü Başbakan Abdulmehdi'nin talimatıyla geçen 10 Aralık'ta araç trafiğine açılmıştı.
Bölgede özellikle hükümet binaları ve yabancı misyon temsilcilikleri önünde yoğun güvenlik önlemleri sürüyor.
Irak Başbakanı Abdulmehdi, göreve geldikten sonra Başbakanlık Ofisi'ni Yeşil Bölge'nin dışına taşımıştı. Abdulmehdi, haftalık Bakanlar Kurulu ve basın toplantılarını da bölge dışındaki binada gerçekleştiriyor.
Irak ve yurt dışından Başbakan'ın ziyaretine gelen konuklar da Bağdat'ın Alavi bölgesindeki Başbakanlık Ofisi'nde ağırlanıyor.
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 11:21 Kaynak: AA
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