Bağdat'taki Yeşil Bölge'ye 4 katyuşa füzesi düştüğü açıklandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Bağdat'taki Yeşil Bölge'ye 4 katyuşa füzesi düştüğü açıklandı - Son Dakika

Bağdat'taki Yeşil Bölge'ye 4 katyuşa füzesi düştüğü açıklandı

7 saat önce

Irak'ın başkenti Bağdat'ta bulunan Yeşil Bölge'deki DEAŞ karşıtı koalisyon güçlerine yönelik saldırıda bölgeye 4 katyuşa füzesi düştüğü, saldırı sonucu can kaybı yaşanmadığı açıklandı.

Bağdat'taki Yeşil Bölge'ye 4 katyuşa füzesi düştüğü açıklandı, System.String[]

Irak'ın başkenti Bağdat'ta bulunan Yeşil Bölge'deki DEAŞ karşıtı koalisyon güçlerine yönelik saldırıda bölgeye 4 katyuşa füzesi düştüğü, saldırı sonucu can kaybı yaşanmadığı açıklandı.


Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği binası, diğer yabancı misyonların ve hükümet konaklarının bulunduğu Yeşil Bölge'ye gerçekleştirilen füzeli saldırıyla ilgili Irak Savunma Bakanlığına bağlı Medya Güvenlik Hücresi'nden açıklama yapıldı. Açıklamada, Yeşil Bölge'ye 4 adet katyuşa füzesi düştüğü, 3 füzenin Yeşil Bölge'nin içerisine, 4. füzenin ise Filistin Caddesi yakınlarındaki Haşdi Şabi güçlerine ait lojistik destek binasına düştüğü ifade edildi. Açıklamada 4. füzenin bazı çadırların yanmasına neden olduğu belirtilirken, saldırı sonucu can kaybı yaşanmadığı kaydedildi.


Görgü tanıkları ise saldırı sonrası askeri helikopterlerin bölgede keşif uçuşu yaptığını söylediler.


Irak'ta geçtiğimiz Ocak ayında İranlı General Kasım Süleymani ile Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi Mühendis'in Bağdat'ta öldürülmesinin ardından ABD Bağdat Büyükelçiliği ile askeri üslerine yönelik saldırılar gerçekleştiriliyor. Şii Haşdi Şabi güçleri söz konusu saldırılarla ilgili bağlantıları olmadığını belirtirken, Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi saldırıları kınamıştı. - ERBİL

Amerika Birleşik Devletleri, Bağdat, Irak, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 10:45 Kaynak: İHA
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