Bağdat'taki Yeşil Bölge'ye roketli saldırı - Son Dakika

Irak'ın başkenti Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği binasının bulunduğu korunaklı Yeşil Bölge'ye roketli saldırı düzenlendi.



ABD Bağdat Büyükelçiliği, hükümet konakları ve yabancı misyonların bulunduğu Bağdat'taki Yeşil Bölge'ye 3 adet roket düştüğü bildirildi. Görgü tanıkları roketlerin birisinin ABD Bağdat Büyükelçiliği binasının yakınına diğer ikisinin de Bağdat Operasyon Komutanlığı binasının giriş kapısının önüne düştüğünü belirterek saldırı sonrası bölgeden siren seslerinin duyulduğunu söyledi.



Irak'ın başkenti Bağdat'ta geçen 3 Ocak ayının başında İranlı General Kasım Süleymani ile Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi Mühendis düzenlenen hava saldırısında hayatlarını kaybetmesi ardından ABD Büyükelçiliği binası ve askeri üslerine saldırılar arttı. - ERBİL