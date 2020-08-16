Bağdat'taki Yeşil Bölge'ye roketli saldırı - Son Dakika

Irak'ın başkenti Bağdat'ta bulunan Yeşil Bölge'ye roketli saldırı yapıldı.

Irak'ta ABD misyonları ve koalisyon güçlerini hedef alan saldırılar devam ediyor. Başkent Bağdat'ta bulunan Yeşil Bölge'ye roketli saldırı düzenlendi. Irak Başbakanlığına bağlı Medya Güvenlik Ağı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Yeşil Bölge'ye 1 adet katyuşa roketinin düştüğü belirtilirken, saldırı sonucu herhangi bir hasarın meydana gelmediği aktarıldı. Güvenlik Ağı, saldırının başkentteki el-Dilal bölgesinde yapıldığını ifade ederken, aynı bölgede fırlatmaya hazır 2 adet roketin ele geçirildiğini duyurdu.

Öte yandan Irak'ta son günlerde ABD öncülüğündeki koalisyon askerlerinin bulunduğu üslere ve lojistik destek sağlayan araçlara birçok saldırı yapıldı.

(İHA)