Bağdat'taki Yeşil Bölge'ye roketli saldırı - Son Dakika

Irak'ın başkenti Bağdat'taki Yeşil Bölge'ye roketli saldırı düzenlendi.

Irak'ta roketli saldırılar devam ediyor. Irak Başbakanlığına bağlı Medya Güvenlik Ağı tarafından yapılan açıklamada, ABD Büyükelçiliği binasının yanı sıra hükümet konaklarının bulunduğu korunaklı Yeşil Bölge'ye roketli saldırı düzenlendiği duyuruldu. Yeşil Bölge yakınlarındaki el-Cadiriye bölgesine 1 adet katyuşa roketinin düştüğü kaydedilen açıklamada, saldırı sonucu can ve mal kaybını yaşanmadığı aktarıldı. Güvenlik Ağı, saldırının başkentteki el-Dore otobanı üzerinden yapıldığını açıkladı.

Öte yandan ABD, saldırıların İran yanlısı Şii silahlı gruplar tarafından gerçekleştirildiğini iddia ederken, saldırıları henüz üstlenen olmadı. - ERBİL