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Bağdat'taki Yeşil Bölge'ye roketli saldırı - Son Dakika

Bağdat'taki Yeşil Bölge'ye roketli saldırı

19.12.2021 09:19
Bağdat'taki Yeşil Bölge'ye roketli saldırı

Irak'ın başkenti Bağdat'ta, yabancı misyonların ve hükümet konaklarının bulunduğu Yeşil Bölge'ye roketli saldırı düzenlendi.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta, yabancı misyonların ve hükümet konaklarının bulunduğu Yeşil Bölge'ye roketli saldırı düzenlendi.

Irak hükümetine bağlı Medya Güvenlik Ağı tarafından yapılan yazılı açıklamada, ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğinin yanı sıra yabancı misyonlar ile hükümet konaklarının da yer aldığı korunaklı Yeşil Bölge'ye gece geç saatlerde roketli saldırı yapıldığı bildirildi.

Katyuşa roketlerinden birinin, ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği binasında bulunan C-RAM hava savunma sistemi tarafından havada etkisiz hale getirildiği belirtilirken, 2. roketin ise bölgedeki kutlama meydanına düştüğü açıklandı.

Saldırı nedeniyle çevredeki bazı araçlar da hasar aldı.

Güvenlik güçleri saldırı sonrası soruşturma başlattı. - ERBİL

Bağdat'taki Yeşil Bölge'ye roketli saldırı
Bağdat'taki Yeşil Bölge'ye roketli saldırı
Bağdat'taki Yeşil Bölge'ye roketli saldırı
Bağdat'taki Yeşil Bölge'ye roketli saldırı

Saldırı, Hükümet, Bağdat, Irak, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bağdat'taki Yeşil Bölge'ye roketli saldırı - Son Dakika


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