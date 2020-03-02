Bağdat'taki Yeşil Bölge'ye yeni saldırı - Son Dakika

Irak'ın başkenti Bağdat'taki ABD Büyükelçiliği ve yabancı misyonların bulunduğu korunaklı Yeşil Bölge'ye roketli saldırı düzenlendi.



Irak Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ABD Büyükelçiliği ve yabancı misyonların bulunduğu korunaklı Yeşil Bölge'ye 2 adet Katyuşa roketi düştüğü belirtildi.



Saldırı sonucu herhangi bir hasarın meydana gelmediği kaydedilen açıklamada, yapılan arama sonucu saldırıda kullanılan roket rampasının ele geçirildiği ifade edildi.



Irak'ın başkenti Bağdat'ta 3 Ocak'ta İranlı General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi Mühendis'in ABD tarafından düzenlenen hava saldırısında öldürülmesi Iraklı Şii taraflarınca sert tepkiyle karşılanmıştı. İran, Irak'taki ABD üslerini bombalarken Iraklı Şii grupları intikam tehdidinde bulunmuştu. - ERBİL