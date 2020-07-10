Bağdat'taki Yeşil Bölge'ye yönelik füze saldırısı engellendi - Son Dakika

Bağdat'taki Yeşil Bölge'ye yönelik füze saldırısı engellendi

Irak'ın başkenti Bağdat'taki korunaklı Yeşil Bölge'yi hedef alan roketli saldırı Iraklı güvenlik güçleri tarafından engellendiği bildirildi.

Irak'ın başkenti Bağdat'taki korunaklı Yeşil Bölge'yi hedef alan roketli saldırı Iraklı güvenlik güçleri tarafından engellendiği bildirildi.


Bağdat Operasyon Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, başkent Bağdat'ın el-Risafa bölgesindeki el-Kanat caddesinde Yeşil Bölge'ye fırlatılmak için hazırlanan Katyuşa roketi bulunduğu duyuruldu. Yapılan açıklamada, ele geçirilen roketin kontrollü imha edildiği belirtildi.


ABD Bağdat Büyükelçiliği, yabancı misyonlar ve Irak hükümet konaklarının yer aldığı korunaklı Yeşil Bölge özellikle Ocak ayının başında İranlı General Kasım Süleymani'nin ABD tarafından öldürülmesinin ardından sık sık roketli saldırılara maruz kalıyor. - ERBİL

Bağdat, Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 16:00 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bağdat'taki Yeşil Bölge'ye yönelik füze saldırısı engellendi - Son Dakika
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