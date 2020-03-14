Bağdat'tan Ankara Esenboğa Havalimanı'na gelen uçaktaki 57 kişi karantinaya alındı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bağdat'tan Ankara Esenboğa Havalimanı'na gelen uçaktaki 57 kişi karantinaya alındı - Son Dakika

Bağdat'tan Ankara Esenboğa Havalimanı'na gelen uçaktaki 57 kişi karantinaya alındı

6 saat önce

Bağdat'tan İstanbul'a gitmek üzere havalanan yolcu uçağı, yakıt ikmali için Ankara Esenboğa Havalimanı'na iniş yaptı.

Bağdat'tan İstanbul'a gitmek üzere havalanan yolcu uçağı, yakıt ikmali için Ankara Esenboğa Havalimanı'na iniş yaptı. Tekrar kalkış yapmayan uçaktaki 57 kişi tedbir amaçlı Dr. Zekai Tahir Burak Hastanesi'ne götürülerek karantinaya alındı.

İlk edinilen bilgilere göre Irak'ın başkenti Bağdat'tan İstanbul'a gitmek için havalanan ve içerisinde 57 kişi olduğu öğrenilen yolcu uçağı, Ankara Esenboğa Havalimanı'na akşam saat 20.30 sıralarında iniş yaptı. Polis ekipleri, yakıt ikmali gerekçesiyle Ankara'ya iniş yapan ve Türk işçileri taşıdığı öğrenilen Fly Bagdat havayollarına ait yolcu uçağının etrafında güvenlik tedbiri aldı. Kimsenin dışarı çıkmasına müsaade edilmeyen uçaktaki yolcular, koruyucu kıyafetli sağlık ekiplerinin gelmesinin ardından tek tek uçaktan çıkarılarak piste gelen ambulanslara bindirildi. Ambulanslara bindirilen yolcular ve uçağın mürettebatı, korona virüsü ihtimaline karşın tedbir amaçlı Dr. Zekai Tahir Burak Hastanesi'ne götürülerek karantinaya alındı. Uçaktan inen yolcular ve uçak mürettebatının 14 gün boyunca hastanede gözlem altında tutulacağı öğrenildi.

(Muhammet Mücahit Dereli - Musa Erdoğan - Neşra Durmaz/İHA)

Bağdat'tan Ankara Esenboğa Havalimanı'na gelen uçaktaki 57 kişi karantinaya alındı

Esenboğa Havalimanı, İstanbul, Bağdat, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 08:40 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Irak'tan gelen uçakta bulunan Türk işçiler, 14 gün boyunca gözetim altında tutulacak
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde aracından inen adam, köprüden atlayarak intihar etti Benzinin litre fiyatı 2 yıl sonra ilk defa 6 TL'nin altına geriledi! İstanbul vapurlarının efsane satıcısı "Burhan Pazarlama" hayatını kaybetti

Son Dakika Haberleri
15:17 Kaçak kazı yapanlar drone'LU suçüstü yakalandı
15:16 Canlı yayınla dehşetin detayları: Seni bu tarihte vuracağım dedim ve vurdum
15:16 Araçlar virüse karşı buharlı sistemle yıkanıyor
15:16 Konya'da otogar ve toplu ulaşım duraklarına dezenfektan kuruldu
15:15 Yıllık 900 ton kolonya üretilen fabrikada üretim durdu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2020 15:19:39. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bağdat'tan Ankara Esenboğa Havalimanı'na gelen uçaktaki 57 kişi karantinaya alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]