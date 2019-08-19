Bağdat'tan bu kez müzik sesleri yankılanıyor: Iraklılar elektro müzik eşliğinde dans etti
1 saat önce
Savaş ve terörün pençesinden kurtulamayan Irak'ta bu kez bomba ve silah değil müzik sesleri yankılanıyor.
Bağdat’ta düzenlenen Riot Gear Summer Rush partisinde Iraklı gençler elektro müzik eşliğinde dans etti
Savaş ve terörün pençesinden kurtulamayan Irak
'ta bu kez bomba ve silah değil müzik sesleri yükseldi. .
Irak'ın başkenti Bağdat
'ın Shaab isimli spor
stadyumunda düzenlenen "Riot Gear Summer Rush" partisinde başta motorcu gruplar olmak üzere bütün genç Iraklılar elektro müzik eşliğinde dans etti.
Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 07:59
Down sendromlu çocuk, okulda cinsel saldırıya uğradı Boğanın boynuz darbelerinden kaçamayan yaşlı adam hayatını kaybetti ABD Başkanı Donald Trump, Grönland'ı satın almak istediğini açıkladı Kanada: 'Cihatçı Jack'i vatandaşlıktan çıkaran İngiltere, sorumluluklarını başkasına yüklüyor