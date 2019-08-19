Son Dakika Haberleri: Bağdat'tan bu kez müzik sesleri yankılanıyor: Iraklılar elektro müzik eşliğinde dans etti
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Bağdat'tan bu kez müzik sesleri yankılanıyor: Iraklılar elektro müzik eşliğinde dans etti

1 saat önce

Savaş ve terörün pençesinden kurtulamayan Irak'ta bu kez bomba ve silah değil müzik sesleri yankılanıyor. Bağdat’ta düzenlenen Riot Gear Summer Rush partisinde Iraklı gençler elektro müzik eşliğinde dans etti

Bağdat'tan bu kez müzik sesleri yankılanıyor: Iraklılar elektro müzik eşliğinde dans etti, System.String[]
Savaş ve terörün pençesinden kurtulamayan Irak'ta bu kez bomba ve silah değil müzik sesleri yükseldi. .

Irak'ın başkenti Bağdat'ın Shaab isimli spor stadyumunda düzenlenen "Riot Gear Summer Rush" partisinde başta motorcu gruplar olmak üzere bütün genç Iraklılar elektro müzik eşliğinde dans etti.
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Bağdat, Irak, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 07:59 
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