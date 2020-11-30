Bağdat'tan gerginliğin yaşandığı Zikar'a takviye birlik - Son Dakika

Bağdat'tan gerginliğin yaşandığı Zikar'a takviye birlik

30.11.2020 11:15
Bağdat'tan gerginliğin yaşandığı Zikar'a takviye birlik, System.String[]

Irak yönetimi işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmetindeki yetersizliği protesto eden göstericiler ile Sadr Hareketi yanlıları arasında gerginliğin yaşandığı ülkenin güneyindeki Zikar (Nasiriye) vilayetine takviye güvenlik birlikleri gönderdi.

Irak yönetimi işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmetindeki yetersizliği protesto eden göstericiler ile Sadr Hareketi yanlıları arasında gerginliğin yaşandığı ülkenin güneyindeki Zikar (Nasiriye) vilayetine takviye güvenlik birlikleri gönderdi.

Hükümete bağlı Güvenlik Medya Ağından yapılan yazılı açıklamada, "Zikar'da güvenliği sağlamak, yasaları uygulamak ve halkın can güvenliği ile kamu ve özel malları korumak için gönderilen takviye güvenlik birlikleri kente ulaştı." ifadeleri kullanıldı.

Bağdat'tan gönderilen takviye birliklerin Zikar içinde konuşlanmaya başladığı belirtildi.

Başbakan Mustafa el-Kazımi'nin talimatı üzerine dün de Ulusal Güvenlik Servisi Başkanı Abdulgani el-Esedi ve Ulusal Güvenlik Müsteşarı Kasım Araci, Zikar'a giderek göstericilerin temsilcileriyle görüşmüş ve sorunlarını dinlemişti.

Zikar'da yaşanan gerginlik

Zikar'da cuma günü işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmetindeki yetersizlik nedeniyle gösteri düzenleyen eylemciler ile Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr yanlıları arasında gerginlik yaşanmış, çıkan olaylarda 3'ü gösterici, biri Sadr yanlısı olmak üzere 4 kişi hayatını kaybetmiş, 70 kişi yaralanmıştı.

Bunun üzerine kentte yeni bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş, Başbakan Kazımi de Zikar Polis Dairesi Müdürü Hazim Vaili'yi görevden alarak hakkında soruşturma açılması talimatı vermişti. Kazımi'nin talimatıyla kentteki silah ruhsatlarının da iptal edilmesi kararı alınmıştı.

Zikar, işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmetindeki yetersizlikler nedeniyle Ekim 2019'da patlak veren ve dönemin Başbakanı Adil Abdulmehdi'yi istifaya götüren gösterilerin en yoğun yaşandığı şehirdi.

Yolsuzluk, İşsizlik, Bağdat, Kamu, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bağdat'tan gerginliğin yaşandığı Zikar'a takviye birlik - Son Dakika


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