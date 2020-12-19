Bağdat'tan "IKBY ile 2021 bütçesinde anlaştık" açıklaması - Son Dakika

Irak Maliye Bakanı Ali Allavi, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) ile 2021 bütçesi konusunda anlaşmaya vardıklarını açıkladı.

Allavi, başkent Bağdat'ta yaptığı basın açıklamasında, 2021 bütçesinin bir hafta içinde oylanması için Meclise gönderileceğini belirterek, "IKBY ile de 2021 bütçesinde anlaştık. Halen Bağdat'ta bulunan IKBY heyeti, 2020 yılına ait ayrıcalıklar konusunu görüşüyor." dedi.

Bakan Allavi, bütçede IKBY'ye yüzde kaç pay ayrılacağı konusunda ise bilgi paylaşmadı.

2021 bütçesinde devlette hiçbir kamu atamasının yer olmadığını kaydeden Allavi, söz konusu bütçenin reformlar içerdiğini savundu.

IKBY'den Başbakan Yardımcısı Kubat Talabani liderliğindeki heyet, bölgedeki memur maaşlarını ödeyebilmek için günlerdir Bağdat'ta merkezi hükümet yetkileriyle bütçe ve diğer mali ayrıcalıklar konusunda görüşmeler gerçekleştiriyor.

Mali krizle boğuşan Irak, 2020 yılını bütçesiz geçirdi. Irak yerel parası dinar da son günlerde dolar karşılığında değer kaybetmeye devam ediyor.