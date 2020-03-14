Bağdat'tan İstanbul'a havalanan ve Ankara Esenboğa Havalimanına yakıt ikmali için zorunlu iniş... - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Bağdat'tan İstanbul'a havalanan ve Ankara Esenboğa Havalimanına yakıt ikmali için zorunlu iniş... - Son Dakika

Bağdat'tan İstanbul'a havalanan ve Ankara Esenboğa Havalimanına yakıt ikmali için zorunlu iniş...

36 dakika önce

Bağdat'tan İstanbul'a havalanan ve Ankara Esenboğa Havalimanına yakıt ikmali için zorunlu iniş yapan uçaktaki yolcular karantinaya alınmak üzere ambulanslar ile Dr. Zekai Tahir Burak Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bağdat'tan İstanbul'a havalanan ve Ankara Esenboğa Havalimanına yakıt ikmali için zorunlu iniş yapan uçaktaki yolcular karantinaya alınmak üzere ambulanslar ile Dr. Zekai Tahir Burak Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bağdat'tan İstanbul'a havalanan ve Ankara Esenboğa Havalimanına yakıt ikmali için zorunlu iniş...

İstanbul, Ankara, Bağdat, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 02:39 Kaynak: İHA
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