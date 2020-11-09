Bağdat'tan Sincar'a ilk üst düzey ziyaret - Son Dakika

Bağdat'tan Sincar'a ilk üst düzey ziyaret

09.11.2020 22:21
Bağdat'tan Sincar'a ilk üst düzey ziyaret, System.String[]

Irak Ulusal Güvenlik Müsteşarı Kasım Araci, Bağdat'tan Sincar'a ilk üst düzey ziyareti gerçekleştirdi.

Irak Ulusal Güvenlik Müsteşarı Kasım Araci, Bağdat'tan Sincar'a ilk üst düzey ziyareti gerçekleştirdi.

Araci, Musul'a bağlı Sincar'ın Sinuni Nahiyesi'nde aşiretler tarafından düzenlenen "Hepimiz Irak'ız" paneline katıldı.

Böylece bölgeye ilk üst düzey ziyareti gerçekleştirmiş olan Araci, Sincar'ın Irak'a bağlı bir bölge olduğunu dile getirerek, "Sincar'daki önceliğimiz buradaki halkın evine geri dönmesi. İntikam peşinde değiliz. Sincar'ın güvenliğini yöre halkından oluşan polis teşkilatı ve Sincar halkı sağlayacak. Ordu güçlerimiz de Sincar'ı dışarıdan koruyacak." dedi.

"Sincar'daki durumun tamamı merkezi yönetim tarafından yönetilecek." ifadelerini kullanan Araci, Sincar'ın aynı zamanda "küçük Irak'ı" temsil ettiğini sözlerine ekledi.

Bağdat ve Erbil arasında terör örgütü PKK'nın bölgeden çıkarılmasını da kapsayan Sincar Anlaşması imzalanmıştı.

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- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bağdat'tan Sincar'a ilk üst düzey ziyaret - Son Dakika


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