Bağdat'tan sonra Narsiye'deki gösterilere bombalı saldırı

Irak'ın başkenti Bağdat'ta hükümet karşıtı gösterilerin merkezi Tahrir Meydanı'ndaki bombalı saldırının ardından Nasriye kentinde protestocuların merkezi olan El-Hububi Meydanı'nda da patlama meydana geldi.

Ülkenin güneyindeki Nasriye kentinde hükümet karşıtı protestocuların merkezi el-Hububi Meydanı'nda motosiklet taksiye yerleştirilen bombanın patlaması sonucu çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi. Başkent Bağdat'ta hükümet karşıtı gösterilerin merkezi Tahrir Meydanı'nda gece meydana gelen bombalı saldırıyla ilgili açıklama yapan Irak İnsan Hakları Yüksek Komiserliği 1 kişinin ölümüne ve 19 ayrı kişinin yaralandığını belirterek patlamanın barışçıl göstericilerin can güvenliği açısından tehdit oluşturduğunu söyledi.

Irak'ta 1 Ekim'de başlayan hükümet karşıtı protesto gösterilerinde Irak İnsan Hakları Yüksek Komiserliği verilerine göre 300'den fazla kişi hayatını kaybederken 15 bine yakın kişi de yaralandı.

(İHA)