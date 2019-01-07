Bağdat Ticaret Odası Başkanı Hamedani: "Türkiye ile Ticari İlişkilerimizi Geliştirmek İstiyoruz"
1 saat önce
Bağdat Ticaret Odası Başkanı Cafer Hamedani, Türkiye ile ticari ilişkilerini daha da geliştirmek istediklerini söyledi.
Bağdat
Ticaret Odası Başkanı Cafer Hamedani, Türkiye
ile ticari ilişkilerini daha da geliştirmek istediklerini söyledi.
Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız
ve bir grup Türk iş adamının ziyaret ettiği Bağdat Ticaret Odası Başkanı Cafer Hamedani, Irak
'ın Türkiye ile ticaret hacminin artmasını istediklerini belirterek, Irak'ın Türkiye için iyi bir pazar olduğunu söyledi. Irak ve Türk tüccarlarının sınır kapısında sıkıntılar yaşadıklarını ifade eden Hamedani, Bağdat Ticaret Odası'nın problemleri teşhis ettiğini ve Türk tarafıyla birlikte en kısa sürede çözüm bulmaya çalıştıklarını vurguladı.
Irak'ın Türkiye'nin en önemli ticari ortağı ve pazarı olduğunu vurgulayan Büyükelçi Yıldız ise, Irak'ı ziyaret eden Türk heyetinin amacının iki taraf için yatırım fırsatlarını kolaylaştırmak ve Türk tüccarların karşılaştıkları sorunları çözmek olduğunu söyledi. Türkiye'nin Irak'tan mal ithali için yeni girişimlerin olduğunu belirten Yıldız, iki ülke arasındaki ticaret hacminin bu yıl 20 milyar dolara ulaşabileceğinin altını çizdi. - ERBİL
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 10:38 Kaynak: İHA
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