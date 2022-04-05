Bağdat Ticaret Odası, Türk iş adamlarıyla iş birliğine hazır - Son Dakika
Üye Girişi

Bağdat Ticaret Odası, Türk iş adamlarıyla iş birliğine hazır

05.04.2022 01:10
Bağdat Ticaret Odası, Türk iş adamlarıyla iş birliğine hazır

Bağdat Ticaret Odası, Türk iş adamları ve yatırımcılarıyla başkentte iş birliğine hazır olduklarını duyurdu.

Bağdat Ticaret Odası, Türk iş adamları ve yatırımcılarıyla başkentte iş birliğine hazır olduklarını duyurdu.

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Ali Rıza Güney, Oda Başkanı Firas el-Hamadani'yi ziyaret etti.

Bağdat Ticaret Odasından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, ortak ekonomik, ticari ve yatırım alanlarının yanı sıra, iki ülke arasındaki ticari icraatin kolaylaştırılması ve geliştirilmesi imkanları ele alındı.

Hamadani görüşmede, Bağdat'ta çalışmak isteyen Türk iş adamlarına giriş vizesi vereceklerini ve iş insanlarının özellikle yatırım ve üretim projelerinin açılması, konut krizine son verecek iskan projelerinin yapımında ve tüm ticari alanlardaki faaliyetlerini destekleyeceklerini söyledi.

Büyükelçi Güney de Türkiye'nin Oda ile bir konferans düzenlemeyi planladığını, ortak anlaşmalar yapılacağını belirterek özel sektörün iki ülke ekonomisinin geliştirilmesinde büyük rolü olduğuna inandığını vurguladı.

Irak Ticaret Bakanlığı verilerine göre, 2020 yılında iki ülke arasındaki ticaret hacmi 21 milyar dolara ulaştı.

YORUMLAR
500
'AB'de yaşanan arz sıkıntısı Türkiye'nin çelik ihracatını artıracak' 'AB'de yaşanan arz sıkıntısı Türkiye'nin çelik ihracatını artıracak'

Togo Cumhuriyeti, Türkiye, Bağdat, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bağdat Ticaret Odası, Türk iş adamlarıyla iş birliğine hazır - Son Dakika


Son Dakika
00:42 Rusya ile müzakereler için Zelenski heyet oluşturdu
00:14 "Tansu Çiller'i özlediniz mi?" sorusuna Akşener: Ben onu bilmiyorum, siz genç nesil onu özlediniz mi?
23:58 Taciz iddiasıyla bir kişiyi bıçaklayıp mahallede gezdirmişlerdi! Gruptan 2 kişi tutuklandı
23:53 Gazeteci Rauf Kemal Gerz motosiklet kazasında yaşamını yitirdi!
23:37 Ukrayna, Rusya hakkında bir iddia ortaya attı: Büyük taarruz için gizli seferberlik ilan edildi
22:47 Meral Akşener, Yavuz Ağıralioğlu hakkındaki sessizliğini bozdu: Yeni bir bakış açısı getirmeye çalıştık
22:30 Eski Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak, tutuklandı!
22:21 Meral Akşener, partisinin oy oranını paylaştı: Yüzde 16-17 arasında görünüyoruz
22:12 Meral Akşener'e "Altılı masaya HDP ile oturur musunuz?" sorusu soruldu! Cevabı net oldu
22:07 Meral Akşener'e Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Yavaş'ın cumhurbaşkanı adaylığı ihtimali soruldu!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.04.2022 01:16:37. #1.12#
SON DAKİKA: Bağdat Ticaret Odası, Türk iş adamlarıyla iş birliğine hazır - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement