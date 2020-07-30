Bağdat Uluslararası Havalimanı'na roketli saldırı - Son Dakika

Bağdat Uluslararası Havalimanı'na roketli saldırı

Irak'taki Bağdat Uluslararası Havalimanı'na roketli saldırı düzenlendi.

Bağdat Uluslararası Havalimanı'na roketli saldırı, System.String[]

Irak'taki Bağdat Uluslararası Havalimanı'na roketli saldırı düzenlendi.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta bulunan Bağdat Uluslararası Havalimanı'na roketli saldırılar devam ediyor. Irak Savunma Bakanlığı'na bağlı medya güvenlik ağı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Bağdat Uluslararası Havalimanı yakınlarına 2 adet katyuşa roketinin düştüğü bildirildi. Güvenlik ağı, saldırının el-Rıdvaniye bölgesinden iki ayrı noktadan gerçekleştirildiğini açıkladı.

Öte yandan, geçtiğimiz günlerde Irak'ta bulunan ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon güçlerine bağlı askerlerin kaldığı el-Taci ve Speicher askeri üslerine de roketli saldırı yapılmıştı. - ERBİL

Bağdat, Irak, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.07.2020 10:11

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bağdat Uluslararası Havalimanı'na roketli saldırı - Son Dakika
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Son Dakika

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