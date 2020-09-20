Bağdat Uluslararası Havalimanı'na roketli saldırı - Son Dakika

Irak'ın başkenti Bağdat'taki Bağdat Uluslararası Havalimanı'na roketli saldırı düzenlendi.

Bağdat Uluslararası Havalimanı'na yapılan roketli saldırılar devam ediyor. Irak Başbakanlığına bağlı Medya Güvenlik Ağı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Bağdat Uluslararası Havalimanı yakınlarına bir adet katyuşa roketi düştüğü belirtildi. Açıklamada, roketin başkentin batısındaki Ebu Gureyp bölgesinde atıldığı belirtilirken, saldırı sonucu herhangi bir mal ve can kaybı yaşanmadığı aktarıldı.

(İHA)