Bağdat Uluslararası Havalimanı ve Yeşil Bölge yakınlarında roketli saldırı - Son Dakika

Irak'ın başkenti Bağdat'taki Bağdat Uluslararası Havalimanı ve korunaklı Yeşil Bölge yakınlarında roketli saldırı gerçekleştirildiği bildirildi.

Irak Başbakanlığına bağlı Medya Güvenlik Ağı tarafından yapılan açıklamada, Bağdat Uluslararası Havalimanı etrafına 2 katyuşa roketi düştüğü duyuruldu.

Roketlerin herhangi bir hasara yol açmadığı belirtilirken, aynı saatte hükümet konakları ve yabancı misyonların bulunduğu korunaklı Yeşil Bölge yakınlarına da başka bir roket düştüğü bildirildi.

Irak'ta ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin bulunduğu bölgeleri hedef alan saldırılarda artış yaşandı.

(Abdulkadir Hacıoğlu/İHA)