Bağdat valisi istifa etti
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Bağdat İl Meclisi, Bağdat Valisi Felah el-Cezairi'nin istifa dilekçesini değerlendirmek için toplandı.
Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 03:49 Kaynak: DHA
Bağdat İl Meclisi, Bağdat Valisi Felah el-Cezairi'nin istifa dilekçesini değerlendirmek için toplandı. Yapılan oylamada, valinin istifası kabul edildi.
Irak medyası, 1 Ekim'de başlayan hükümet karşıtı protestoların ardından Bağdat Valisi Felah el-Cezairi'nin meclise sunduğu istifa dilekçesinin, Bağdat İl Meclisi'nde yapılan oylamayla kabul edildiğini duyurdu.
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