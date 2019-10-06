Son Dakika Haberleri: Bağdat valisi istifa etti
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Bağdat valisi istifa etti

16 dakika önce

Bağdat İl Meclisi, Bağdat Valisi Felah el-Cezairi'nin istifa dilekçesini değerlendirmek için toplandı.

Bağdat valisi istifa etti, System.String[]

Bağdat İl Meclisi, Bağdat Valisi Felah el-Cezairi'nin istifa dilekçesini değerlendirmek için toplandı. Yapılan oylamada, valinin istifası kabul edildi.

Irak medyası, 1 Ekim'de başlayan hükümet karşıtı protestoların ardından Bağdat Valisi Felah el-Cezairi'nin meclise sunduğu istifa dilekçesinin, Bağdat İl Meclisi'nde yapılan oylamayla kabul edildiğini duyurdu.

Bağdat, Irak, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 03:50 Kaynak: DHA
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