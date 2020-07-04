Bağdat ve Erbil, 6 yıl sonra ortak operasyon merkezlerini yeniden açıyor - Son Dakika

Bağdat ve Erbil, 6 yıl sonra ortak operasyon merkezlerini yeniden açıyor

Irak merkezi hükümeti ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) 6 yıl aradan sonra terör örgütü DEAŞ ile mücadele için yeniden ortak operasyon merkezleri açılması konusunda anlaştı.

Irak merkezi hükümeti ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) 6 yıl aradan sonra terör örgütü DEAŞ ile mücadele için yeniden ortak operasyon merkezleri açılması konusunda anlaştı.

Trabzonspor maçı öncesi Galatasaray'a Marcao müjdesi
Rus uzmandan koronayla ilgili bildiklerimizi unutturacak sözler: Zamanla insanları öldürmemeyi öğreniyor
İstanbul'da yeni normal denetimleri sıklaştı! Vali, bizzat sosyal medyadan uyardı

IKBY Peşmerge Bakanlığı Genel Sekreteri Cabbar Yaver, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Irak ordusu ve Peşmerge güçlerinin Diyala, Kerkük, Salahaddin ve Musul vilayetlerinde yeniden faaliyete geçirilecek 4 ortak operasyon merkezinde terörle mücadele için birlikte hareket edeceğini söyledi.

Bağdat ile varılan askeri anlaşmanın içeriğine değinen Yaver, anlaşmada, 4 merkezin yeniden operasyonlara başlaması, mutabık olunan komutanların atanması ve gerekli askeri mühimmatın tedarik edilmesi maddelerinin yer aldığını aktardı.

Yaver, ordu ve Peşmerge arasındaki bu anlaşmanın, DEAŞ'ın yeniden ortaya çıkmasını engelleme amacı taşıdığını kaydetti.

Irak Savunma Bakanlığı ve Peşmerge Bakanlığından oluşan ortak heyetler, 2018'den bu yana söz konusu ortak operasyon merkezlerinin kurulması için Erbil ve Bağdat'ta birçok toplantı gerçekleştirmişti.

DEAŞ ile birlikte ortadan kalkan operasyon merkezleri

Terör örgütü DEAŞ, Haziran 2014'te başlattığı saldırılar ve Irak ordusunun ani bir şekilde çekilmesi sonucu Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetinin tamamıyla Diyala ve Kerkük vilayetlerinin bir kısmını 3 yıl boyunca elinde tutmuştu.

DEAŞ'ın ortaya çıktığı Haziran 2014'ten önce Erbil ve Bağdat arasında tartışmalı bölgeler olarak kabul edilen Kerkük, Diyala, Salahaddin ve Musul'da söz konusu 4 ortak operasyon merkezi bulunuyordu.

Söz konusu operasyon merkezleri, DEAŞ ortaya çıktıktan sonra önemini yitirmiş, faaliyetleri de aslıya alınmıştı.

Türkmenler duruma tepkili

Irak merkezi hükümetine bağlı ortak güçler, Ekim 2017'de Peşmerge'nin elinde tuttuğu tartışmalı bölgelerin tümüne operasyon düzenlemişti.

Peşmerge güçleri de Bağdat'ın operasyonu nedeniyle başta Kerkük olmak üzere tüm tartışmalı bölgelerden çatışmasız bir şekilde geri çekilmek zorunda kalmıştı.

Kerkük'teki Türkmenler, IKBY'nin "DEAŞ'ın saldırılarını" gerekçe göstererek 2017'de çekildiği tartışmalı bölgelerde yeniden askeri nüfuz elde etmek istediğini, bunun için de ortak operasyon merkezlerinin kurulmasında ısrar edildiğini belirtiliyor.

Kovid-19 sürecinde DEAŞ'ın saldırıları ciddi oranda artmıştı

DEAŞ, Irak'ta, şubattan itibaren yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle uygulanan sokağa çıkma yasağı ve ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin 6 üsten çekilmesiyle birlikte operasyonlarını askıya almasından yararlanarak üst üste saldırılar düzenlemişti.

DEAŞ, Haziran 2014'te Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamını, Diyala ve Kerkük vilayetlerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı. Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de örgüte karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

Terör örgütü DEAŞ'ın bölgeden çıkarılması ve kentlerin geri alınmasının üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen örgütün özellikle Kerkük, Diyala, Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin kırsal bölgelerinde saldırıları devam ediyor.

Bağdat, Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.07.2020 18:09 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bağdat ve Erbil, 6 yıl sonra ortak operasyon merkezlerini yeniden açıyor - Son Dakika

Son Dakika

15:53 Bay Yanlış dizisinin çekildiği ultra lüks ev ünlü şarkıcının çıktı 15:29 Son dakika: Erdoğan toplu asker uğurlama törenlerini eleştirdi: Valime talimat verdim, bunlara kesinlikle müsaade etmeyeceksiniz 15:28 Esra ve Ceyda Ersoy kardeşlerin köpekleri için yaptırdığı mezarlık sosyal medyada gündem oldu 15:07 Denizlispor'da Bülent Uygun dönemi sona erdi 14:08 Milli futbolcu Arda Turan Galatasaray'a geri dönüyor 13:40 Uzmanlardan sahte altın uyarısı: Güvendiğiniz yerden alın 13:29 Tokat'taki bakır madeninde altın bulundu 11:53 En düşük maaş kaç lira olacak? İşte memur ve emeklinin temmuzda alacağı zamlı aylıklar 11:23 Ayasofya tartışmaları hakkında konuşan Kemal Kılıçdaroğlu: İtiraz etmeyeceğiz 11:20 Ünlü sunucu Kelly Brook'tan cinsel ilişki itirafı: Yaş ilerledikçe daha iyi oluyor 10:13 Konya'da görülen et yiyen örümcek yüzünden vatandaşlar tedirgin! Zehri insanı öldürüyor 09:19 30 yıl önce askerimizi şehit eden saldırganlar sınır ötesi operasyonla yakalandı 09:17 Savcılık, Ecrin bebeğin ölümünde 'ihmali bulunan' üvey babaannenin 25 yıl hapsini istedi 08:50 Diyarbakır'da koronavirüs vakaları son 4 günde yüzde 15 artış gösterdi! 04:18 Komşuların haber vermesiyle eve geldi, karısı ve 2 çocuğunun cansız bedeniyle karşılaştı
Trabzonspor maçı öncesi Galatasaray'a Marcao müjdesi
23:47
Rus uzmandan koronayla ilgili bildiklerimizi unutturacak sözler: Zamanla insanları öldürmemeyi öğreniyor
23:24
Didem Soydan cesur fotoğraflarına bir yenisini ekledi! Transparan paylaşımına beğeni yağıyor
21:58
Bakan Koca, Bursa'daki düğünü örnek verip uyardı: Meydanı gelinle damada bırakın
21:41
Torununu kucağına alan Acun Ilıcalı, ilk duygularını paylaştı
20:43
Alman medyası açık açık yazdı: Türkiye'ye yönelik seyahat uyarılarının arkasında sağlık endişeleri yok
20:21
Bodrum'u karıştıran çifte cinayetin nedeni belli oldu
20:11
Photoshop'u abartan Özlem Yıldız, sosyal medyanın diline düştü
18:50
Oto kiralama işi yapan bir vatandaş, kiraladığı otomobilin içinde ceset buldu
18:12
Kedi tartışmasında annesini itip ölümüne neden olan genç, o anları telefonuna kaydetmiş
16:57
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2020 00:32:10. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bağdat ve Erbil, 6 yıl sonra ortak operasyon merkezlerini yeniden açıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]