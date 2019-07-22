Son Dakika Haberleri: Bağdat ve Erbil arasında ortak petrol komitesi kuruldu
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Bağdat ve Erbil arasında ortak petrol komitesi kuruldu

1 saat önce

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) ihraç ettiği petrol gelirlerinin Bağdat'a teslim edilmesi için iki yönetim arasında ortak komite kurulduğu bildirildi.

Bağdat ve Erbil arasında ortak petrol komitesi kuruldu, System.String[]
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) ihraç ettiği petrol gelirlerinin Bağdat'a teslim edilmesi için iki yönetim arasında ortak komite kurulduğu bildirildi.
Irak Meclisi Petrol ve Doğal Kaynaklar Komitesi Üyesi Emced İkabi, devlet medyasına yaptığı açıklamada, "IKBY'nin günlük ihraç ettiği 250 bin varil petrol gelirlerinin Ulusal Petrol Şirketi SOMO'ya teslim edilmesi için Bağdat ve Erbil arasında ortak komite kuruldu." dedi.
IKBY'nin ihraç ettiği petrol gelirlerini 2019 yılı başından bu yana Bağdat'a teslim etmediğini hatırlatan İkabi, IKBY tarafının bunun nedenini "hükümetin geç kurulması" olarak açıkladığını söyledi.
İkabi, "IKBY'deki geriye dönük tüm petrol gelirleri Bağdat'a teslim edilecek." ifadelerini kullandı.
Irak 2019 yılı bütçesinde, "merkezi yönetimin, IKBY'deki memur maaşlarını Kürt yönetiminin ihraç ettiği petrol gelirlerini teslim etmesi karşılığında ödeyeceği" maddesi yer alıyor.
Bağdat ve Erbil arasında Aralık 2014'te yapılan anlaşma uyarınca IKBY'nin ihraç ettiği günlük 250 bin varil petrol gelirini Bağdat'a teslim etmesi gerekiyor.
Bağdat, Erbil, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 11:04 Kaynak: AA
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