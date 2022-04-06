Bağdatlılar, Abldulkadir Geylani Külliyesi'nin manevi atmosferinde iftar ediyor - Son Dakika
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Bağdatlılar, Abldulkadir Geylani Külliyesi'nin manevi atmosferinde iftar ediyor

06.04.2022 12:03

Irak'ın başkenti Bağdat'ta her yıl olduğu gibi bu ramazan da aileler iftar etmek için Şeyh Abldulkadir Geylani Külliyesi'ni tercih ediyor.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta her yıl olduğu gibi bu ramazan da aileler iftar etmek için Şeyh Abldulkadir Geylani Külliyesi'ni tercih ediyor.

Yanlarında getirdikleri yiyeceklerle Abdulkadir Geylani Külliyesi'nde kurdukları yer sofralarında oruçlarını açan Bağdatlılar, bu manevi atmosferde dua ederek birlikte iftar etmenin keyfini yaşıyor.

Mütevazı iftar menülerinde ise ramazan ayının vazgeçilmezi hurmanın yanı sıra ayran ve mercimek çorbası öne çıkıyor. Daha önce birbirini tanımayan aileler iftar süresince yan yana sofralarda kaynaşıp sosyal bağ da geliştiriyor.

Bağdatlılar, Abldulkadir Geylani Külliyesi'nin manevi atmosferinde iftar ediyor
Bağdatlılar, Abldulkadir Geylani Külliyesi'nin manevi atmosferinde iftar ediyor
Bağdatlılar, Abldulkadir Geylani Külliyesi'nin manevi atmosferinde iftar ediyor

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Kaynak: AA

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