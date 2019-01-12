Bagel Tarifi (Amerikan Simit) | Yemek Tarifleri

Bagel tarifi, yemek tarifleri! Kahvaltı sofraları için çok lezzetli ve pofuduk pofuduk Bagel Amerikan Simit tarifi ile karşınızdayım. Farklı yemek tarifi denemek isteyenler için ideal bir tarif olan Bagel nasıl yapılır merak ediyorsanız videoda cevabını bulabilirsiniz.

Bagel tarifi, yemek tarifleri! Kahvaltı sofraları için çok lezzetli ve pofuduk pofuduk Bagel Amerikan Simit tarifi ile karşınızdayım. Farklı yemek tarifi denemek isteyenler için ideal bir tarif olan Bagel nasıl yapılır merak ediyorsanız videoda cevabını bulabilirsiniz.

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