"Bager Erdal" kod adlı Rıdvan Alkan imha edildi! Teslim olan terörist, kırmızı kategorideki PKK'lı teröristin öldürüldüğünü itiraf etti - Son Dakika
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"Bager Erdal" kod adlı Rıdvan Alkan imha edildi! Teslim olan terörist, kırmızı kategorideki PKK'lı teröristin öldürüldüğünü itiraf etti

12.07.2022 16:22

Bölücü terör örgütü PKK'ya yurt içinde büyük darbe vuruluyor. Eren Abluka-2 Operasyonu'nda teslim olan terör örgütü PKK mensubu, ifadesinde birçok kanlı saldırının faili ve kırmızı kategoride aranan "Bager Erdal" kod adlı Rıdvan Alkan'ın yürütülen iç güvenlik operasyonlarında etkisiz hale getirildiğini, bunun örgütte paniğe ve dağılmaya neden olmaması için gizlendiğini itiraf etti.

Hakkari İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen Eren Abluka-2 Operasyonu'nda teslim olan terör örgütü PKK mensubu, ifadesinde örgütün içindeki son durumu güvenlik güçlerine anlattı.

PANİĞE NEDEN OLMASIN DİYE SAKLIYORLAR

İç güvenlik operasyonlarında etkisiz hale getirilen sözde üst düzey örgüt mensuplarının, örgütte paniğe ve dağılmaya neden olmaması için gizlendiğini söyleyen örgüt mensubunun ifadesi, Hakkari İl Jandarma Komutanlığınca 19 Ağustos 2021'de Yüksekova ilçesinin Yazılı köyü Topaçlı mezrası kırsalındaki hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen 8 terörist arasında kırmızı kategoride aranan "Bager Erdal" kod adlı Rıdvan Alkan'ın da olduğunu ortaya çıkardı.

BİRÇOK KANLI SALDIRININ FAİLİ

Kırmızı kategorideki Rıdvan Alkan'ın, bölgede el yapımı patlayıcılarla gerçekleştirilenler başta olmak üzere güvenlik güçlerine karşı düzenlenen birçok saldırının faili olduğu belirlendi. Öldürülen teröristin, Dağlıca, Aktütün, Ağaçdibi ve Yeşiltaş'ta personelin şehit edildiği ve yaralandığı eylemleri düzenlediği tespit edildi.

TERÖRİSTLER KÖŞEYE SIKIŞTI

Jandarma komando ve jandarma özel harekat birliklerince, PKK'ya yönelik nokta istihbarata dayalı, insansız hava aracı gibi teknolojiler kullanılarak yapılan operasyonlar sonucunda terör örgütünün yurt içinde takviye alamaz ve hareket edemez hale geldiği, teröristlerin temel ihtiyaçlarını bile gideremez durumda oldukları öğrenildi.

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Kaynak: AA

Jandarma, Hakkari, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Bager Erdal' kod adlı Rıdvan Alkan imha edildi! Teslim olan terörist, kırmızı kategorideki PKK'lı teröristin öldürüldüğünü itiraf etti - Son Dakika

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