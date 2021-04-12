BAGEV Başkanı Çetin: " Kenti, köyü geliştirmeden turizmi geliştiremeyiz " - Son Dakika

BAGEV Başkanı Çetin: " Kenti, köyü geliştirmeden turizmi geliştiremeyiz "

12.04.2021 12:06
BAGEV Başkanı Çetin:

Batı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme Vakfı (BAGEV), 2021 yılı ilk genel kurul toplantısını gerçekleştirdi.

Batı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme Vakfı (BAGEV), 2021 yılı ilk genel kurul toplantısını gerçekleştirdi. Batı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme Vakfı ( BAGEV ) Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin ve Yönetim Kurulu'nun 2020 yılında gerçekleştirdiği faaliyet ve bilançolarının ibra edildiği, 2021 bütçesinin ve denetim kurulu raporunun da kabul edildiği genel kurulun Divan Başkanlığı'nı Antalya Sanayici ve İş İnsanları Derneği (ANSİAD) Başkanı Akın Akıncı üstlendi.

Pandemi sebebi ile online platformda gerçekleşen genel kurul toplantısında konuşan BAGEV Başkanı Davut Çetin, vakfın, 2000 yılında, Antalya, Burdur, Isparta illeri ve ilçelerinde ve Dinar'da ekonomik, sosyal, kültürel, çevresel, bilimsel gelişme ve kalkınmayı sağlamak, bölgenin stratejik gelişim planını hazırlamak ve bu bağlamda her türlü çalışmayı yapmak amacıyla kurulduğunu bildirdi. Davut Çetin, "İllerimiz arasında, kurumlarımız arasında işbirliğine ihtiyacımızın çok arttığı bir dönemdeyiz. Oda ve borsalar, yerel yönetimler, üniversiteler olarak bölgesel ve sektörel sorunlara çözüm üretmek için çok daha fazla birlikte çalışmamız gerekiyor. Pandemiden güçlü çıkış için dijital dönüşüm gibi konuları birlikte çalışmalıyız. Avrupa'da ve bizde korona aşılamasının yavaş da olsa ilerlemesi 2021 yılı için daha iyimser olmamızı sağlamaktadır. Pandemiyi mümkün olduğunca geride bırakarak güçlü bir çıkış için bitlikte çalışmalıyız. Bu nedenle bölgesel işbirliğine, kurumlarımız arasında işbirliğine daha fazla önem vermeliyiz" dedi.

"Kenti, köyü geliştirmeden turizmi geliştiremeyiz"

Turizmin sadece Antalya için değil, Burdur ve Isparta için de önemli olduğunu belirten Davut Çetin şunları kaydetti; "Dijital turizmin ve dijital tanıtımın önemi geçen yıl yeterince görüldü, bu konularda belediyeler ve odalar olarak ortak projeler geliştirmeliyiz. Bu vesileyle Türkiye Büyük Millet Meclisi gündeminde Turizm teşvikleriyle ilgili kanun değişikliği teklifine dikkatinizi çekmek istiyorum. Bu kanun değişikliğiyle getirilen olumlu düzenlemeler var, ama bunun yanında turizmde destinasyon yönetiminin yine gözden çıkarıldığını görüyoruz. Teklifte Hizmet Birlikleri kurulması öngörülüyor, ama yerel yönetimler bunun neresinde, Odalarımız neresinde bilmiyoruz. Dünyanın her yerinde turizm dediğimiz şey ulaşım, sağlık, gıda, ticaret, tarım gibi birçok sektörle iç içedir, dünyanın her yerinde bölge turizmini yerel yönetimler odalarla birlikte yönetir. Türkiye'de ise turizm, içinde kentin olmadığı, kentin kurumlarının olmadığı bir sektör gibi düşünülmektedir. Kenti, köyü geliştirmeden turizmi geliştiremeyiz, kentsiz ve köysüz turizmin kazancı da olmaz. Bu konuları bölge kurumları olarak ele almalıyız ve Hükümete anlatmalıyız. Bu tür birçok meselede gerçekten birlikte çalışmak zorundayız, bu nedenle BAGEV'in bize sağladığı işbirliği imkanlarını daha iyi değerlendirmeliyiz."

Pandeminin istihdamın azalmasına, işsizliğin artmasına neden olduğunu belirten Davut Çetin, "Diğer taraftan istediği nitelikte eleman bulamayan firma sayısı da artmaktadır. Bu açıdan BAGEV Kariyer her zamankinden daha önemli hale geldi. Biz de BAGEV kariyeri güçlendirme yönünde yeni çalışmalar gerçekleştirdik. BAGEV Kariyer'de 2 bin firma ve 16 bin özgeçmiş bulunuyor ve önemli bir veri tabanı oluşmuş durumda. Bu sayede bölgemizde kadın istihdamı konusunda çok yararlı bir anket yaptık ve sonuçları kamuoyu ile paylaştık. Kariyer platformunu geliştirmek amacıyla çeşitli işbirliği protokolleri imzaladık" diye konuştu.

BAGEV olarak Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı ile tarım teknolojileri teknoloji geliştirme bölgesi, ticarileştirme potansiyeli olan yerel ürünler gibi projeler yürüttüklerini belirten Davut Çetin, kırsal turizmin bölgede işbirliğiyle geliştirilmesi gereken alanlardan biri olduğunu kaydetti. Bölgesel ticaret fuarını ve URGE projelerini pandemi nedeniyle yapamadıklarını anlatan Davut Çetin, sanal fuar ve networking çalışmaları yapmayı planladıklarını bildirdi.

Her il ve kurumun ayrı çalışması israftır

Dijital dönüşüm konusuna dikkat çeken Davut Çetin sözlerini şöyle sürdürdü; "Akıllı tarım gibi konularda her il her kurumun ayrı ayrı çalışması israftır. Bütün kurumlar ve üniversiteler birlikte çalışmalıyız. İkinci önemli konu çevreci dönüşüm konusudur, biz Antalya'da iklim değişikliğine dirençli ekonomi konusunda çalışmaya başlayacağız. Bildiğiniz gibi dünyada yerelleşme, yerel ekonominin güçlendirilmesi dönemi başladı. Yerelde döngüsel ekonomi modelleri aynı zamanda çevreci olduğu için bütün ülkelerde destekleniyor. Dünyada dijital dönüşüm ve çevreci dönüşüm yeni yatırım ve istihdam alanları olarak her yerde geliştirilmesi gereken alanlar. Bu konuları da gündeme almalıyız. Bir başka konu ise uzun zamandır konuşmadığımız bölgesel projelerdir. BAGEV 1990'larda bölgeye demiryolu getirilmesi için ortak çalışma yapılması fikrinden doğmuştu. Pandemi bitse de Türkiye gündemi normalleşir mi, bu tür projeler gündeme gelir mi bilmiyorum. Büyük projeler daha çok Ege ve Marmara bölgelerinde yapılıyor. İnşallah bir gün biz de hızlı tren projesi, otoyol projesi gibi projeleri yeniden konuşmaya başlarız."

Pandemi sebebi ile online platformda gerçekleşen genel kurul toplantısına Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin, Isparta Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Adar, Kumluca Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Murat Hüdavendigar Günay, Antalya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Halil Bülbül, Yalvaç Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Kurucu, Kumluca Ticaret Borsası Meclis Başkanı Mehmet Özçetinkaya, Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi İsa İpekçi, Dinar Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Demir, Batı Akdeniz Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu Abdullah Erdoğan, Antalya Sanayici ve İş İnsanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Akın Akıncı, Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Erkan, Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Selen Işık Maden, Akdeniz Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Süreyya İşeri katıldı, Dinar Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Tansu Kurt ve Batı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme Vakfı ( BAGEV ) Genel Sekreteri Gülşen Aras katıldı. - ANTALYA

BAGEV Başkanı Çetin: Kenti, köyü geliştirmeden turizmi geliştiremeyiz
BAGEV Başkanı Çetin: Kenti, köyü geliştirmeden turizmi geliştiremeyiz
BAGEV Başkanı Çetin: Kenti, köyü geliştirmeden turizmi geliştiremeyiz

geri dönüşüm, Antalya, Türkiye, Akdeniz, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi BAGEV Başkanı Çetin: ' Kenti, köyü geliştirmeden turizmi geliştiremeyiz ' - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika

ABD Başkan Yardımcısı Harris'in satışa çıkardığı lüks evi Türk iş adamı alıyor ABD Başkan Yardımcısı Harris'in satışa çıkardığı lüks evi Türk iş adamı alıyor Ameliyat masasına yatan Radamel Falcao, son halini takipçileriyle paylaştı Ameliyat masasına yatan Radamel Falcao, son halini takipçileriyle paylaştı Ticaret sicil belgeleri artık tüm Türkiye'de elektronik ortamda temin edilebilecek Ticaret sicil belgeleri artık tüm Türkiye'de elektronik ortamda temin edilebilecek Felakete davetiye çıkarıyor! Uzman isimden, korona hastalarına Felakete davetiye çıkarıyor! Uzman isimden, korona hastalarına "sıcak duş" uyarısı: Yoğun bakım riskini artırıyor Oyuncu Gülçin Santırcıoğlu'nun babası hayatını kaybetti Oyuncu Gülçin Santırcıoğlu'nun babası hayatını kaybetti Çocuğunun gözü önünde eski eşini döven Zarap: Öldürme niyetinde değildim, hayatta olmasından belli zaten Çocuğunun gözü önünde eski eşini döven Zarap: Öldürme niyetinde değildim, hayatta olmasından belli zaten Canına tak eden kadın, soluğu mahkemede aldı: Çocukların yanında ayin yaptı, başka kadınlarla inzivaya çekildi Canına tak eden kadın, soluğu mahkemede aldı: Çocukların yanında ayin yaptı, başka kadınlarla inzivaya çekildi Son Dakika! Ramazan'da iftar çadırlarına izin verilmeyecek, pide üretimi iftardan 1 saat önce sonlanacak Son Dakika! Ramazan'da iftar çadırlarına izin verilmeyecek, pide üretimi iftardan 1 saat önce sonlanacak

Son Dakika Haberleri
13:23 ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in lüks evini Türk iş adamı alıyor
13:17 ABD'de suç makinesi saldırganın, polisi öldürdüğü olayın kamera görüntüleri servis edildi
13:08 Oyuncu Melisa Döngel, Şeyma Subaşı'nın eski sevgilisi Guido Senia'nın radarına girdi
12:54 Oyuncu Gülçin Santırcıoğlu'nun babası yaşamını yitirdi
12:50 Çinli iki dev TCL ve Xiaomi Türkiye'de televizyon üretecek
12:47 PCR testi pozitif çıkanlara dikkat! Uzman isim uyardı: Sıcak duş almak yoğun bakım riskini artırıyor
12:42 İhbar üzerine harekete geçen ekipler girdikleri banyoda cansız beden buldu
12:30 Prof. Dr. Tufan Tükek isyan ederek açıkladı: Biontech aşısı randevusuna gitmeyenler yüzünden aşılar çöpe gitti
12:15 The Sopranos dizisinin usta oyuncusu Joseph Siravo yaşamını yitirdi
12:10 Bakan Pekcan duyurdu! Ticaret sicil belgeleri Türkiye'nin tamamında elektronik ortamda temin edilebilecek
12 Nisan etiketiyle yapılan paylaşımlar sosyal medyada infial yarattı! Emniyet harekete geçti 12 Nisan etiketiyle yapılan paylaşımlar sosyal medyada infial yarattı! Emniyet harekete geçti         
13:22
Şeyma Subaşı'nın eski sevgilisi Guido Senia, oyuncu Melisa Döngel'i radarına aldı Şeyma Subaşı'nın eski sevgilisi Guido Senia, oyuncu Melisa Döngel'i radarına aldı         
12:36
Prof. Dr. Tufan Tükek: Biontech aşısı için randevu alıp gitmeyenler yüzünden aşılar ziyan oldu Prof. Dr. Tufan Tükek: Biontech aşısı için randevu alıp gitmeyenler yüzünden aşılar ziyan oldu         
11:37
İhbara giden ekipler, banyoda cansız beden buldu İhbara giden ekipler, banyoda cansız beden buldu         
11:25
Çin'den ayrılmak isteyen Talisca, Türk kulüplerine göz kırptı Çin'den ayrılmak isteyen Talisca, Türk kulüplerine göz kırptı         
11:07
ABD'yi karıştıran olayın görüntüleri servis edildi! Suç makinesi, polisi otomatik tüfekle böyle öldürdü ABD'yi karıştıran olayın görüntüleri servis edildi! Suç makinesi, polisi otomatik tüfekle böyle öldürdü         
11:06
Bakırköy-Bahçelievler-Kirazlı metro hattı 2022 sonunda hizmete açılacak Bakırköy-Bahçelievler-Kirazlı metro hattı 2022 sonunda hizmete açılacak         
10:54
Elçin Sangu ve Yunus Özdiken mutluluk pozları verdi, kayınvalidenin koyduğu emojiler gündem oldu Elçin Sangu ve Yunus Özdiken mutluluk pozları verdi, kayınvalidenin koyduğu emojiler gündem oldu         
10:25
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, yıllar sonra anlattı: Hadise'nin klibine ceza verdik, daha fazla izlendi RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, yıllar sonra anlattı: Hadise'nin klibine ceza verdik, daha fazla izlendi         
09:53
Oyuncu Hande Erçel ev halini paylaştı, pozlarından çok pahalı kıyafetleri gündem oldu Oyuncu Hande Erçel ev halini paylaştı, pozlarından çok pahalı kıyafetleri gündem oldu         
09:06
Bilim Kurulu toplantısı öncesinde Sağlık Bakanı Koca'ya soruldu: Ramazan'da ne olacak? Bilim Kurulu toplantısı öncesinde Sağlık Bakanı Koca'ya soruldu: Ramazan'da ne olacak?         
08:58
Bugün Bilim Kurulu, yarın Kabine! Milyonların gözü Bugün Bilim Kurulu, yarın Kabine! Milyonların gözü "dinlendirme" formülünün ele alınacağı bu toplantılarda         
07:49
Futbolcu Alpaslan Öztürk'ün eşi Ebru Şancı, sosyal medyada isyan etti: 2500 TL aidat ödediğimiz o güvenlikli site yönetimi istifa edin Futbolcu Alpaslan Öztürk'ün eşi Ebru Şancı, sosyal medyada isyan etti: 2500 TL aidat ödediğimiz o güvenlikli site yönetimi istifa edin         
23:54
Cihangir'de bir kadını taciz edip boğazına bıçak dayayan sapık yakalandı Cihangir'de bir kadını taciz edip boğazına bıçak dayayan sapık yakalandı         
19:43
Çin'den koronavirüs aşısı itirafı: Koruyuculuk seviyeleri düşük Çin'den koronavirüs aşısı itirafı: Koruyuculuk seviyeleri düşük         
17:20
Denetimde sevgilisine ceza yazıldığını düşünen genç kız, gözyaşlarını tutamadı Denetimde sevgilisine ceza yazıldığını düşünen genç kız, gözyaşlarını tutamadı         
15:31
Kızının acısına dayanamadı! Cenazede baygınlık geçiren baba yürekleri dağladı Kızının acısına dayanamadı! Cenazede baygınlık geçiren baba yürekleri dağladı         
14:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.04.2021 13:43:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: BAGEV Başkanı Çetin: " Kenti, köyü geliştirmeden turizmi geliştiremeyiz " - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei