BAGEV'den İŞKUR ve EKİPDER ile işbirliği protokolü - Son Dakika

BAGEV'den İŞKUR ve EKİPDER ile işbirliği protokolü

10.03.2021 16:49
BAGEV'den İŞKUR ve EKİPDER ile işbirliği protokolü, System.String[]

Batı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme Vakfı (BAGEV) Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin, bölge ve Antalya'nın istihdam sorununa çözüm bulunması amacıyla iki ayrı kurumla iş birliği protokolü imzaladı.

Batı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme Vakfı (BAGEV) Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin, bölge ve Antalya'nın istihdam sorununa çözüm bulunması amacıyla iki ayrı kurumla iş birliği protokolü imzaladı. Ekonomi İş Geliştirme ve Planlama Derneği (EKİPDER) Başkanı Reşat Güney ile İstihdam ve Eğitimi Geliştirme İşbirliği Protokolü imzalanırken, Antalya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Veli Tekkanat ile de "İş Kulübü" Hizmetlerinin Sunulmasına İlişkin İşbirliği Protokolü imzalandı. İmza törenlerine BAGEV Yönetim Kurulu Üyesi ve Deniz Ticaret Odası Antalya Şube Başkanı Ahmet Çetin de katıldı.

"EKİPDER ile istihdam ve eğitimi geliştirme protokolü"

BAGEV Başkanı Davut Çetin, ilk işbirliği protokolünü Ekonomi İş Geliştirme ve Planlama Derneği (EKİPDER) Başkanı Reşat Güney ile imzaladı. İmzalanan protokolle ilgili bilgiler veren Başkan Davut Çetin,"İki yıl sürecek protokol ile iki kurum yerel, bölgesel ve sektörel düzeydeki istihdam sorunlarıyla ilgili bilgi paylaşımını, sürdürülebilir iş birliği ve koordinasyon içerisinde gerçekleştirecek. Başta BAGEV Kariyer Portalı olmak üzere kurumlara ait veri tabanları işbirliği içinde kullanılacak. Bölgenin ve Antalya'nın istihdam sorununa çözüm bulunması amacıyla ortak faaliyetlerde bulunulacak. Oluşturulacak işgücü veri tabanının BAGEV kapsamındaki tüm kuruluşlara açık olması sağlanacak" dedi.

Başkan Çetin, başta istihdam olmak üzere Batı Akdeniz Bölgesi ekonomisine katkı koyacak protokolün hayırlı olmasını diledi. EKİPDER Başkanı Reşat Güney'de yaptığı konuşmada bölgenin ve Antalya'nın istihdam sorununa çözüm bulunması amacıyla ortak faaliyetlerde bulunacak işbirliği protokolünün değerli bir çalışma olacağını belirterek, protokolün iş dünyasına hayırlı olmasını kaydetti.

"İş kurumu müdürlüğü ile iş kulübü protokolü"

İkinci iş birliği protokolü BAGEV Başkanı Davut Çetin ile İş Kurumu İl Müdürü Veli Tekkanat arasında imzalandı. İki kurum arasında gerçekleşen ve "İş Kulübü" hizmetlerinin sunulmasına ilişkin işbirliğini içeren protokol iki yıl sürecek. Protokolle ilgili bilgiler veren BAGEV Başkanı Davut Çetin, "İş birliği protokolü ile BAGEV bünyesinde yer alan bagev kariyer internet sitesi tarafından oluşturulacak gruplara işgücü piyasası, iş arama becerileri, işverenle mülakat, özgeçmiş hazırlama gibi konularda bilgilendirme faaliyetlerinde bulunulacak. İş Kulübü ekseninde iş arayanlara verilen teorik eğitimler uygulamalı eğitimlerle simüle edilecek. İş arayanların mesleki deneyimlerinin artırılmasına, teorik bilgilerinin geliştirilmesine yardımcı olmayı amaçlayan İşbaşı Eğitim Programı gibi aktif işgücü hizmetlerinden yararlanabilmelerine de yardımcı olunması amaçlanmaktadır. Çalışmak isteyen herkese göre bir iş olduğu fikrinin işsizlerde ve öğrencilerde oluşmasını sağlamak olan "İş Kulübü" faaliyetleri yürütülerek, özellikle farklı niteliklere sahip iş arayan gruplarında iş arama ve iş bulma algısının artırılarak, farkındalık oluşturulması da hedeflenmektedir" diye konuştu.

İş Kurumu İl Müdürü Veli Tekkanat da yaptığı konuşmada, "İş ve Meslek Danışmanı unvanlı personel aracılığıyla bagev kariyerin internet sitesine kayıtlı iş arayanların İŞKUR kaydını alacak. İşbaşı Eğitim Programı ve diğer Kurum hizmetleri hakkında iş arayanları bilgilendirecek" şeklinde konuştu. - ANTALYA

BAGEV'den İŞKUR ve EKİPDER ile işbirliği protokolü
BAGEV'den İŞKUR ve EKİPDER ile işbirliği protokolü
BAGEV'den İŞKUR ve EKİPDER ile işbirliği protokolü
BAGEV'den İŞKUR ve EKİPDER ile işbirliği protokolü

İstihdam, Ekonomi, Akdeniz, Antalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel BAGEV'den İŞKUR ve EKİPDER ile işbirliği protokolü - Son Dakika


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