Üye Girişi
BAGEV Kariyer, pandemide iş arayanlara ilaç oldu - Son Dakika

BAGEV Kariyer, pandemide iş arayanlara ilaç oldu

18.06.2021 10:21
BAGEV Kariyer, pandemide iş arayanlara ilaç oldu, System.String[]

Batı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme Vakfı (BAGEV) Özel İstihdam Bürosu bagevkariyer.com pandemi döneminde 590 kişiye iş buldu.

Batı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme Vakfı (BAGEV) Özel İstihdam Bürosu bagevkariyer.com pandemi döneminde 590 kişiye iş buldu.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ve Batı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme Vakfı (BAGEV) Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin, " Türkiye'nin ilk ve tek bölgesel istihdam ofisi bagevkariyer.com ile iş arayan vatandaşlarımızın istihdamına aracı oluyoruz. İş arayan ile iş vereni burada buluşturuyoruz" dedi.

Batı Akdeniz Bölgesi'ne hizmet veren bagevkariyer.com, bir yılı aşkın süredir dünyayı etkisi altına alan pandemi döneminde iş arayan vatandaşların başvuru noktası oldu. İŞKUR Özel İstihdam Bürosu bagevkariyer.com'a artan başvurular hakkında değerlendirmelerde bulunan BAGEV Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin, salgının tüm dünyada yayılması ile ticaretin yavaşladığını belirterek, bunun sonucu olarak Antalya, Burdur, Isparta il ve ilçelerinde iş arayan vatandaşların gerek hizmet binamıza gelerek, gerekse de www.bagevkariyer.com portalı üzerinden İŞKUR Özel İstihdam Bürosu hizmetlerinden yararlandıklarını kaydetti.

İşveren ve iş arayanlar arasında köprü

Başkan Çetin, bagevkariyer.com sitesine girenlerin çok sayıda firmanın farklı iş kollarında eleman taleplerini görebileceklerini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü: "2020 yılı Mart ayında başlayıp tüm dünyayı saran pandemi Antalya ekonomisinde de önemli bir daralma süreci yaşanmasına neden oldu. Buna rağmen pandemi sürecinde bile bagevkariyer.com'a başvuru yapan 590 vatandaşımız Vakfımız aracılığıyla iş sahibi oldu.

Portalın bin 942 iş veren kaydına sahip olduğunu belirten Başkan Davut Çetin, "halihazırda çok sayıda firma tarafından mühendisten ön muhasebe elemanına, garsondan mağaza personeline kadar çok sayıda iş kolunda eleman talebi mevcut. İş arayan kardeşlerimiz bagevkariyer.com portalımız üzerinden talip oldukları iş ilanlarına başvurabilirler" diye konuştu. - ANTALYA

BAGEV Kariyer, pandemide iş arayanlara ilaç oldu

Özel İstihdam, İstihdam, Antalya, Akdeniz, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi BAGEV Kariyer, pandemide iş arayanlara ilaç oldu - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika! Anayasa Mahkemesi raportörü, HDP'ye kapatma iddianamesinin kabulünü talep etti 11:42 Son Dakika! Anayasa Mahkemesi raportörü, HDP'ye kapatma iddianamesinin kabulünü talep etti İşletmeler nefes alacak! Yapılandırma ile 135 bin liralık borcun 54 bin lirası silinecek 11:41 İşletmeler nefes alacak! Yapılandırma ile 135 bin liralık borcun 54 bin lirası silinecek Edis'in şarkısıyla kendinden geçti! İrem Derici o anlarını sosyal medyada paylaştı 11:03 Edis'in şarkısıyla kendinden geçti! İrem Derici o anlarını sosyal medyada paylaştı
Altın güne yükselişle başladı! Gram fiyatı 499 lira seviyesinden işlem görüyor 11:02 Altın güne yükselişle başladı! Gram fiyatı 499 lira seviyesinden işlem görüyor Taşa 10:33 Taşa "Tecavüz ediliyorum" yazan küçük kızın annesi, olayın ardından şoka girdi Cinsiyet değiştirme ameliyatı olan genç yaşamını yitirdi! Bir de not yazdırmışlar 10:31 Cinsiyet değiştirme ameliyatı olan genç yaşamını yitirdi! Bir de not yazdırmışlar
1 ton 650 kilogramlık dev kurbanlık görenleri hayrete düşürüyor 10:17 1 ton 650 kilogramlık dev kurbanlık görenleri hayrete düşürüyor Berat Albayrak ve eşi aylar sonra bir düğünde görüntülendi 09:14 Berat Albayrak ve eşi aylar sonra bir düğünde görüntülendi

Son Dakika Haberleri
11:42 Son Dakika! Anayasa Mahkemesi raportörü, HDP'ye kapatma iddianamesinin kabulünü talep etti
11:40 İşletmeler nefes alacak! Yapılandırma ile 135 bin liralık borcun 54 bin lirası silinecek
11:40 Yeni Puyol, Çağlar Söyüncü olacak! Barcelona, milli futbolcu için harekete geçti
11:39 Eşini öldürdü, çalılıklar arasında saklanırken yakayı ele verdi
11:03 Edis'in şarkısıyla kendinden geçti! İrem Derici o anlarını sosyal medyada paylaştı
11:01 Altın güne yükselişle başladı! Gram fiyatı 499 lira seviyesinden işlem görüyor
10:58 Dolar güne düşüle başladı! 8,65'ten işlem görüyor
10:57 Fenerbahçe'de yeni teknik adam seçimden sonra açıklanacak
10:51 PTT'de yeni dönem balşıyor: İstanbul'da elektrikli skuter ile dağıtım yapacak
10:32 Taşa "Tecavüz ediliyorum" yazan küçük kızın annesi, olayın ardından şoka girdi
AFAD Başkanı Taşdelen'den korkutan uyarı: Böcek istilası söz konusu olabilir AFAD Başkanı Taşdelen'den korkutan uyarı: Böcek istilası söz konusu olabilir         
11:45
Yeni Puyol, Çağlar Söyüncü olacak! Barcelona, milli futbolcu için harekete geçti Yeni Puyol, Çağlar Söyüncü olacak! Barcelona, milli futbolcu için harekete geçti         
11:41
Eşini öldürdü, çalılıklar arasında saklanırken yakayı ele verdi Eşini öldürdü, çalılıklar arasında saklanırken yakayı ele verdi         
11:39
Yaralı halde direksiyon başına geçerek kaza yapan sürücü, yaşamını yitirdi Yaralı halde direksiyon başına geçerek kaza yapan sürücü, yaşamını yitirdi         
11:03
PTT'de yeni dönem balşıyor: İstanbul'da elektrikli skuter ile dağıtım yapacak PTT'de yeni dönem balşıyor: İstanbul'da elektrikli skuter ile dağıtım yapacak         
10:51
İl Sağlık Müdürü Memişoğlu: İstanbul'da aşılama Temmuz başında bitecek, bayramı bayram gibi yaşayacağız inşallah İl Sağlık Müdürü Memişoğlu: İstanbul'da aşılama Temmuz başında bitecek, bayramı bayram gibi yaşayacağız inşallah         
10:33
Açıklama yapmak zorunda kaldı! HDP saldırısında öldürülen Deniz Poyraz'ın yerine onun fotoğrafını kullandılar Açıklama yapmak zorunda kaldı! HDP saldırısında öldürülen Deniz Poyraz'ın yerine onun fotoğrafını kullandılar         
10:21
Karısının patronuna yaptığı şantajla hayatını kararttı! Tüm parasına el koyup, götürdüğü ormanda zorla senet imzalattı Karısının patronuna yaptığı şantajla hayatını kararttı! Tüm parasına el koyup, götürdüğü ormanda zorla senet imzalattı         
09:18
Raporu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunacaklar! Bahçeli'den seçim için 3 şart Raporu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunacaklar! Bahçeli'den seçim için 3 şart         
08:48
İBB Meclisi'ni, CHP'li Fahrettin Kayhan'ın 15 Temmuz iddiası karıştırdı: AK Partili Göksu kürsüye yürüdü İBB Meclisi'ni, CHP'li Fahrettin Kayhan'ın 15 Temmuz iddiası karıştırdı: AK Partili Göksu kürsüye yürüdü         
08:23
Erkan Petekkaya, Kırmızı Oda'ya veda etti: Siz olmasaydınız rolü öyle oynayamazdım Erkan Petekkaya, Kırmızı Oda'ya veda etti: Siz olmasaydınız rolü öyle oynayamazdım         
07:45
"Kadın dediğin hafif ele gelecek" diyen Tuğba Ekinci kırmızı bikinili pozunu paylaştı         
20:12
HDP binasına girerek Deniz Poyraz'ı öldüren saldırgan, kadının cansız bedenini Whatsapp durumunda paylaşmış HDP binasına girerek Deniz Poyraz'ı öldüren saldırgan, kadının cansız bedenini Whatsapp durumunda paylaşmış         
19:26
Aşı tartışması sosyal medyayı ikiye böldü! QNB Finanbank Genel Müdürü'nün maili olay oldu Aşı tartışması sosyal medyayı ikiye böldü! QNB Finanbank Genel Müdürü'nün maili olay oldu         
16:32
40 milyonluk servetini bağışlamış! Yalnız yaşadığı evinde ölü bulunan adam tüm parasını eğitime adamış 40 milyonluk servetini bağışlamış! Yalnız yaşadığı evinde ölü bulunan adam tüm parasını eğitime adamış         
16:12
İtfaiye ekipleri evin duvar boşluğunda 3 metre uzunluğunda yılan yakaladı İtfaiye ekipleri evin duvar boşluğunda 3 metre uzunluğunda yılan yakaladı         
15:55
Ameliyat sonrası göğüslerini gören kadın doktora dava açtı! 100 bin liralık tazminat istiyor Ameliyat sonrası göğüslerini gören kadın doktora dava açtı! 100 bin liralık tazminat istiyor         
15:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.06.2021 11:51:03. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: BAGEV Kariyer, pandemide iş arayanlara ilaç oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement