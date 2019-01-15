Son Dakika Haberleri: Bağevinden Çalınan Televizyon Sahibine Teslim Edildi

Bağevinden Çalınan Televizyon Sahibine Teslim Edildi

2 saat önce

Kilis'te, bir bağevinden çalınan televizyon jandarma tarafından bulunarak sahibine teslim edildi.

Bağevinden Çalınan Televizyon Sahibine Teslim Edildi, System.String[]
Kilis'te, bir bağevinden çalınan televizyon jandarma tarafından bulunarak sahibine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, N.Ş.K'ye ait Merkeze bağlı Arpakesmez köyündeki bağevinden televizyon hırsızlar tarafından çalındı. İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Timleri ile Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) yaptığı çalışma sonucu M.A'nın çaldığı televizyonun ise Ü.P'ye ikamette olduğunu belirledi. Çalınan televizyon sahibi N.Ş.K'ye teslim edilirken olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - KİLİS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 11:45 Kaynak: İHA

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