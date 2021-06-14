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BALIKESİR BAGFAŞ'TAN 'FAALİYET DURDURMA' AÇIKLAMASI - Son Dakika

BALIKESİR BAGFAŞ'TAN 'FAALİYET DURDURMA' AÇIKLAMASI

14.06.2021 15:24

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanlığı'nın denizi kirlettiği gerekçesiyle faaliyetlerinin durdurulmasına karar verdiği Bandırma Gübre Fabrikaları A.Ş. (BAGFAŞ), Kamuoyu Aydınlatma Platformu (KAP) aracılığıyla açıklama yaptı.

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanlığı'nın denizi kirlettiği gerekçesiyle faaliyetlerinin durdurulmasına karar verdiği Bandırma Gübre Fabrikaları A.Ş. (BAGFAŞ), Kamuoyu Aydınlatma Platformu (KAP) aracılığıyla açıklama yaptı. Açıklamada, işletmenin 50 günlük verilen süre sonunda faaliyetini durduracağı belirtilerek, şirket yönetiminin, karara karşı yasal haklarını kullanacakları ifade edildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca cumartesi günü yapılan açıklamada, Balıkesir'in Erdek ilçesinde bulunan ve denizi kirlettiği gerekçesiyle gündeme gelen BAGFAŞ'ın, faaliyetlerinin durdurulduğu bildirildi. Firmanın, 19 bin 385 ton sıvı amonyağı bitirmesi ve 428 bin ton ihracatı yapması için faaliyetlerinin 50 gün sonra durdurulacağı bildirildi.

'FAALİYET DURDURMA TUTANAĞI YAYINLANDI'

Bunun üzerine BAGFAŞ, KAP aracılığıyla açıklama yaptı. BAGFAŞ, açıklamayla birlikte Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkilileri tarafından kendilerine tebliğ edilen yazılı tutanağı da paylaştı. Tutanakta, 'Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Yahya Kemal Gencer'e BAGFAŞ'a ait Balıkesir ili Erdek ilçesinde faaliyet gösteren işletmede gerekli güvenlik önlemleri Erdek İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından alınarak faaliyetin durdurulması için 50 gün süre, sıvı amonyak tanklarında 19 bin 385 ton bulunmasından dolayı ve bu süre zarfında işletmeye sıvı amonyak alınmaması şartıyla verilmiş olup, bu süre sonunda işletmenin tüm faaliyetinin durdurulacağı taahhüt edilmiştir. İşbu süre, şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Yahya Kemal Gencer'in talebi üzerine verilmiş olup, bu süre sonunda kesin olarak faaliyetinin durdurulacağı, herhangi bir hak talep edilemeyeceği kendisine bildirilmiş olup, işbu tutanak mahallinde tarafımızca 4 nüsha olarak tanzim edilmiş ve imzalanmıştır' ifadeleri yer aldı.

KAP AÇIKLAMASI

BAGFAŞ'tan KAP'a yapılan açıklamada ise, '15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 'Haber veya söylentilerin doğrulaması' başlıklı 9. maddesi kapsamında yapılan açıklamadır. Şirketimiz Balıkesir ili Erdek ilçesi Bandırma- Erdek Karayolu 10'uncu kilometrede faaliyette bulunan sülfürik asit, fosforik asit, nitrik asit ve as, CAN/AN, Dap/Npk tesislerinde, Ek1'de verilen teslim tesellüm tutanağı çerçevesinde T.C. Balıkesir Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün (Ek 2(a) ve Ek 2(b)) uyarınca işletmenin tüm faaliyetlerinin verilen 50 günlük sürenin sonunda durdurulacağı hususu 12.06.2021 Cumartesi günü saat 17.45'de tebliğ edilmiştir. Yönetim kurulumuzun 14.06.2021 tarihli toplantısında fabrikalarımızda gerekli lojistik ve teknik tüm tedbirlerin alınmasına ve hukuka aykırı olduğu kanaatinde olduğumuz bu işleme karşı yasal haklarımızın süresi içinde kullanılmasına oy birliği ile karar verilmiştir? denildi.

FİRMAYA 3 KEZ CEZA KESİLMİŞTİ

Balıkesir Valiliği'nce perşembe günü yapılan açıklamada, işletme bünyesindeki kıyı tesisinde depolanan kükürt maddesinin denize atıldığının tespit edilmesi üzerine 1 Haziran'da 96 bin 561 lira, daha önce de biri 2018, diğeri ise 2020 yılında olmak üzere 3 kez ceza uygulandığı belirtilmişti.

BALIKESİR BAGFAŞ'TAN 'FAALİYET DURDURMA' AÇIKLAMASI
BALIKESİR BAGFAŞ'TAN 'FAALİYET DURDURMA' AÇIKLAMASI
BALIKESİR BAGFAŞ'TAN 'FAALİYET DURDURMA' AÇIKLAMASI
BALIKESİR BAGFAŞ'TAN 'FAALİYET DURDURMA' AÇIKLAMASI
BALIKESİR BAGFAŞ'TAN 'FAALİYET DURDURMA' AÇIKLAMASI
BALIKESİR BAGFAŞ'TAN 'FAALİYET DURDURMA' AÇIKLAMASI
BALIKESİR BAGFAŞ'TAN 'FAALİYET DURDURMA' AÇIKLAMASI
BALIKESİR BAGFAŞ'TAN 'FAALİYET DURDURMA' AÇIKLAMASI
BALIKESİR BAGFAŞ'TAN 'FAALİYET DURDURMA' AÇIKLAMASI
BALIKESİR BAGFAŞ'TAN 'FAALİYET DURDURMA' AÇIKLAMASI

Balıkesir, Bandırma, Hisarcık, Erdek, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BALIKESİR BAGFAŞ'TAN 'FAALİYET DURDURMA' AÇIKLAMASI - Son Dakika


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