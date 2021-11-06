Bağımlılara YEDAM'a başvurma çağrısı - Son Dakika

Niğde Yeşilay Şube Başkanı Hayri Yıldız, bağımlılık nedeniyle zorluk yaşayan bireyleri, dün açılışı yapılan Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ne (YEDAM) başvurmaya çağırdı.

Yıldız, yazılı açıklamasında, YEDAM'ın Niğde'de hizmete girmesinden dolayı büyük mutluluk duyduklarını belirtti.

YEDAM sayısının Türkiye'de ve KKTC'de 104'e ulaştığı aktaran Yıldız, şunları kaydetti:

"Alkol, tütün, madde, kumar ve internet bağımlılığı konusunda destek almak veya ayaktan müdahale hizmetinden yararlanmak isteyen bireylere hizmet verecek olan Yeşilay YEDAM ile bağımlılıklardan kurtulmak isteyenlere ve yakınlarına ücretsiz hizmet verilecektir. YEDAM'ın tüm hemşerilerimize hayırlı olmasını temenni ediyor, bağımlılıklarından kurtulmak için desteğe ihtiyaç duyan herkese kapımızın açık olduğunu vurgulamak istiyorum."

Niğde YEDAM, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından canlı yayınla Türkiye genelindeki şubelerle birlikte açılmıştı. Açılışa Niğde Valisi Yılmaz Şimşek ve Niğde Milletvekili Selim Gültekin de katılmıştı.