Bağımlıların mekanı haline gelen okulun yıkımına başlandı - Son Dakika

Bağımlıların mekanı haline gelen okulun yıkımına başlandı

Küçükçekmece'de boşaltılan okulun yıkımına başlandı

İSTANBUL - Küçükçekmece kentsel dönüşüm kapsamında boşaltıldıktan sonra bağımların adeta mekanı haline gelen Yunus Emre İlkokulu'nun yıkımına başlandı. Yıkımla ilgili konuşan Küçükçekmece Kaymakamı Turan Bedirhanoğlu, "Mayıs ayında temelini atıp inşallah öğrencilerimize ve Kanarya Mahallesi'ne güzel bir okulu kazandırmış olacağız" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan ve bağımlıların mekanı haline gelen Küçükçekmece'deki Yunus Emre İlkokulu'nun yıkımına başlandı. Kanarya Mahallesinde bulunan ve bin 500'e yakın öğrenciye eğitim-öğretim faaliyeti veren Yunus Emre İlkokulu'nun yıkım işlemlerine başlandı.2021-2022 eğitimi ve öğretim yılında öğrencileri farklı okulla gönderilerek boşaltılan binanın yıkımını Küçükçekmece Kaymakamı Turan Bedirhanoğlu, Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi ve İlçe Emniyet Müdürü Murat Bayhan yerinde inceledi.

İncelemenin ardından Kaymakam Bedirhanoğlu, kameraların karşısında basın mensuplarına süreçle ilgili bilgi verdi.

İstanbul'daki Sismik Riskin Azaltılması projesi kapsamında, eğitim kurumlarının depreme dayanıklı hale getirilmesi için modern okulların yapımına başlandığını kaydeden Bedirhanoğlu, okulun yapım ruhsatının alınmasıyla birlikte yıkıma başlandığını ve Mayıs ayında ihale sürecinin tamamlanacağını aktardı.

"Mayıs ayında temelini atacağız"

1999 depreminde önce yapıldığı içinde depreme dayanıklı olmadığını bin 500'e yakın öğrencinin burada okuduğunu anlatan İlçe Kaymakamı Turan Bedirhanoğlu, "İSMEP projesi kapsamında okulumuzun yeniden yapılmasıyla alakalı süreci tamamladık. Yapı ruhsatını aldık ve şuanda yıkımına başlayıp Mayıs ayında da ihaleyi tamamlayıp, Kanarya Mahallemize yaklaşık bin 500 öğrencimize modern, depreme dayanıklı eğitim faaliyetlerini yapmalarını sağlayacağız" diye anlattı.

"Küçükçekmece'de hiçbir metruk binayı bırakmadık"

İlçede uyuşturucuya zemin hazırlayan her ortama engel olacaklarını ve metruk hale gelecek hiçbir alanı bırakmayacaklarını anlatan Kaymakam Bedirhanoğlu, "Bizler, İç İşleri Bakanımız Süleyman Soylu'nun talimatlarıyla özellikle uyuşturucu ile mücadele noktasında çok ciddi çalışmalar yapıyoruz. Şu ana kadar Küçükçekmece ilçemizde hiçbir metruk binayı bırakmadık. Tespit ettiğimiz tüm binaları yıktık. Bu okulumuzda da ruhsatlandırma işlemi tamamlanana kadar bir süreç devam etti. bizler hem bu noktada metruk binalarının tamamının yıkılması hem de uyuşturucu ile mücadele noktasında kararlılığımız her zaman dile getiriyoruz. Bu anlamda da bu süreç tamamlamadan metruk hale gelmesini önlemek için bugün yıkım işlemini hızlım bir şekilde tamamladık. İnşallah Mayıs ayında da temelimizi atıp öğrencilerimize, Kanarya mahallemizin sakinlerine güzel bir okulu kazandırmış olacağız. Bizler özellikle Küçükçekmece ilçemizde metruk bina bırakma konusunda bir zafiyet göstermiyoruz. Bu konuda kararlıyız, hiçbir alanı metruk halde bırakmayacağız. Hem de uyuşturucuya zemin açacak nereler varsa, hangi kapılar varsa kararlığımızı ortaya kayacağız" diye konuştu.