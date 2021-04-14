Bağımlıların mekanı olduğu iddia edilen binaya operasyon düzenlendi - Son Dakika

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bağımlı gençlerin sığınağı olduğu iddia edilen noktaya, emniyet ekipleri tarafından operasyon düzenlendi.

Alınan bilgilere göre Sinanbey Mahallesi Suadiye Sokak'ta bulunan eski ekmek fırını hamur bölümünün bağımlı gençlerin meskeni haline geldiği ihbarını değerlendiren Emniyet Ekipleri, bölgeye operasyon düzenledi.

İnegöl İlçe Emniyet Müdürü Erdoğan Baydemir, bizatihi kendisi de olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

Sığınak olduğu iddia edilen yapı içerisinde yapılan incelemede uyuşturucu kullanım aparatları ele geçirildi.