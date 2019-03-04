Son Dakika Haberleri: Bağımlılığa Dikkat Çekmek İçin Yarıştılar

Bağımlılığa Dikkat Çekmek İçin Yarıştılar

1 saat önce

Bu yıl 'Yeşilaycı olmak için bir nedenim var' konseptiyle Yeşilay Haftası etkinlikleri Menteşe'de başladı.

Bağımlılığa Dikkat Çekmek İçin Yarıştılar, System.String[]
Bu yıl 'Yeşilaycı olmak için bir nedenim var' konseptiyle Yeşilay Haftası etkinlikleri Menteşe'de başladı. Muğla'da kamuoyunun bağımlılıklara karşı

farkındalığını artırmak amacıyla yapılan etkinlikler, Cumhuriyet Meydanı'nda ortaokul, lise ve üniversite öğrencileri arasında düzenlenen koşu yarışları ile start aldı. Kız ve erkeklerin, yaş kategorilerine göre ayrı ayrı yarıştığı koşu yarışlarında kıyasıya mücadele yaşandı. Ardından bisiklet yarışı ile devam eden etkinlikler, halk yürüyüşünden sonra Sınırsızlık meydanında yapılan ödül töreni ile sona erdi.

Ödül töreninde koşu yarışı, bisiklet yarışı ve Güzel Sanatlar Lisesi'nde düzenlenen bağımlılık resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

Yeşilay Haftası etkinlikleri ilçelerde yapılacak programlar ile devam edecek. - MUĞLA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 01:21 Kaynak: İHA

Cumhuriyet Meydanı, Muğla, Menteşe, Yeşilay Haftası, Güncel
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