Bağımlılığa karşı "Bağımsızlık Köyü" açıldı - Son Dakika

İstanbul'da bir ilk olarak Kemerburgaz'da 14 bin 970 metrekare alan üzerine kurulan "Bağımsızlık Köyü'nde Değişim Seninle Mümkün" adlı projenin açılışı gerçekleştirildi. Proje kapsamında bağımlılıkla mücadele eden kişiler oluşturulacak terapi bahçesinde rehabilite edilecekler.



Eyüpsultan Belediyesi, madde bağımlılığı ile ilgili İstanbul'da bir ilk olacak özgün bir projeyi hayata geçirdi. "Bağımsızlık Köyü'nde Değişim Seninle Mümkün" adlı projenin açılış töreni, Kemerburgaz'da yapıldı. Eğitim, uygulama, atölye, rehabilitasyon çalışmalarıyla dikkat çeken proje, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, İstanbul Valiliği, Eyüpsultan Belediyesi ve Eyüpsultan Kültür, Sanat, Spor, Eğitim ve Dayanışma Derneği işbirliği ile gerçekleştirildi.



Kemerburgaz'da 14 bin 970 metrekare alan üzerine kurulan projede birçok atölye çalışması yer alıyor. Merkezde drama ile etkin eğitim, beden dili, çiçek aranjmanı, yemek yapımı, fark oluşturucu drama ve müzik atölyeleri eğitimleri verilecek. Ayrıca terapi bahçesi ve yürüyüş yolu da merkezin içerisinde yer alıyor.



Bağımsızlık köyünde, madde bağımlılarının, park, bahçe ve koruların bakımı, organik tarım ve sebze fidesi üretimi alanlarında eğitimler almaları sağlanacak. Bağımlılıkla mücadele eden kişiler oluşturulacak terapi bahçesinde rehabilite edilecekler. İstanbul Denetimli Serbestlik Müdürlüğü yetki alanına giren yükümlüler ve denetimli serbestlik tedbiri kapsamındaki 14-29 yaş aralığındaki tüm çocuk ve gençlerin ana hedef grubu oluşturduğu projeden, 1 yıl içinde en az 500 kişinin faydalanması hedefleniyor. Projenin açılış törenine Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan olmak üzere davetliler katıldı.



"Tedavi olurken üretim var burada"



Projenin açılışında konuşan Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, "Bağımsızlık köyü insanların akıllarını başka yere kiraya vermeden, yaşayabilecekleri bir metot oluşturmak için kurulmuştur. Gençlerimiz bir şeye bağımlı olmasınlar hür iradeleri ile karar verebilsinler. Ne bir ilaca ne de dijital bir ortama bağımlı kalsınlar. Bu işe yönelip de suç işlemeye meyilli olanların da tedavisi ile ilgili bir sistem burası. Burada terapi toprakla, bitkiyle, müzikle yapılacak. Dünyanın bütün gelişmiş ülkelerinde var bizim ülkemizde neden olmasın. Burada ürettiğini satacak ürettiğini tekrar kamuyla paylaşacak. Tedavi olurken üretim var burada. Denetimli serbestlik müdürlüğü buraya kimlerin geleceğine karar veriyor. Onların üzerinden gelecek inşallah" şeklinde konuştu. - İSTANBUL