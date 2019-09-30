Son Dakika Haberleri: "Bağımlılığı değil hayatı seç" eğitimi
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"Bağımlılığı değil hayatı seç" eğitimi

2 saat önce

Zonguldak Bağımlılık ile Mücadele Derneği, İl Sağlık Müdürlüğü Ar-Ge Birimi ile Tütün ve Diğer Bağımlılık Yapıcı Maddelerle Mücadele Birimi ve Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı iş birliğiyle "Bağımlılığı değil hayatı seç" eğitimi düzenlendi.

Zonguldak Bağımlılık ile Mücadele Derneği, İl Sağlık Müdürlüğü Ar-Ge Birimi ile Tütün ve Diğer Bağımlılık Yapıcı Maddelerle Mücadele Birimi ve Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı iş birliğiyle "Bağımlılığı değil hayatı seç" eğitimi düzenlendi.

İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Zonguldak Öğretmenevi Konferans Salonu'nda düzenlenen eğitimin 40 saat süreceği belirtildi.

Eğitim kapsamında kentteki bağımlılık sorunuyla mücadele edileceği vurgulanan açıklamada, Bağımlılık ile Mücadele İl Koordinasyon Kurulu içinde yer alan kurumlarda çalışan farklı meslek gruplarından 43 personele 5 gün boyunca eğitim verileceği kaydedildi.

İl Sağlık Müdürlüğü, Zonguldak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 03:30 Kaynak: AA
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