Bağımlılık ile Mücadele Futbol Turnuvası başladı

Kütahya Yeşilay Spor Kulübü, U10 ve U11 kategorilerinde "Bağımlılık ile Mücadele Futbol Turnuvası" düzenledi.

Çocukların sportif ve sosyal gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen turnuvaya çeşitli illerden toplam 10 takım katıldı. Kütahya Yeşilay Spor Kulübü tesislerinde düzenlenen turnuvaya; Vali Vekili Aydın Börü, Yeşilay Spor Kulübü Başkanı Murat Duran, Yeşilay Kütahya Şubesi Başkanı Funda Topçuoğlu Ünal, Yeşilay Kütahya Şubesi Onursal Başkanı Nuri Çetin, Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Gayret, İl Sağlık Müdürü Mehmet Erşan, İl Kültür ve Turizm Müdürü Zekeriya Ünal ile sporcular katıldı.

Turnuvada emeği geçenlere teşekkür eden Vali Vekili Aydın Börü, "Geleceğimiz olan çocukları alkolden sigaraya, kumardan teknoloji bağımlılığına dek birçok kötü alışkanlıktan uzak durmalarında bu tür etkinliklerin çok önemli rolü var. Çocuklarımızın ve ailelerinin bilinçlendirilmesinde hepimiz üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeliyiz" dedi.