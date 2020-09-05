Bağımlılık ile mücadele il koordinasyon kurulu toplantısı yapıldı - Son Dakika

Bağımlılık ile Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Vali Mustafa Tutulmaz başkanlığında yapıldı.

Toplantıda, kurum ve kuruluşların 2020 Ocak-Temmuz döneminde yaptıkları çalışmalar ve istatistikler ile yapılması gereken çalışmalar değerlendirildi. Vali Mustafa Tutulmaz toplantıda yaptığı konuşmada bağımlılıkla mücadelede görüş, öneri ve tecrübelerini paylaştı. Tutulmaz, Madde bağımlılığının toplumsal bir sorun olduğunu, huzurlu bir toplumda yaşanmak isteniyorsa bu işle mücadele ederken, kamu kurum ve kuruluşlarının dikkatli, hassas ve duyarlı bir şekilde hareket etmelerinin ve her kurumun üzerine düşeni fazlasıyla yapması gerektiğinin önemine değindi, sivil toplum kuruluşlarının mutlaka işin içinde olmalarının gerekliliğini vurgulayarak bağımlılıkla mücadeleyi kararlılıkla sürdüren herkese teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi. - ZONGULDAK