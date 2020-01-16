Bağımlılık ile Mücadele Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bağımlılık ile Mücadele Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı - Son Dakika

Bağımlılık ile Mücadele Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı

6 saat önce

Bağımlılık ile Mücadele Koordinasyon Kurulu Toplantısı Karabük Valisi Fuat Gürel Başkanlığında gerçekleştirildi.

Bağımlılık ile Mücadele Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı, System.String[]

Bağımlılık ile Mücadele Koordinasyon Kurulu Toplantısı Karabük Valisi Fuat Gürel Başkanlığında gerçekleştirildi.


Türkiye'nin tüm illerinde aynı saatte yapılan Bağımlılık ile Mücadele Koordinasyon Kurulu Toplantısının açılış konuşmasını yapan Karabük Valisi Fuat Gürel, ülke genelinde olduğu gibi Karabük'te de her türlü bağımlılıkla topyekün mücadele edildiğini vurgulayarak, bağımlılıkla mücadelenin bir süreç olduğunu, bu sürecin ise en iyi şekilde yürütülmesi gerektiğini, bir taraftan bağımlı olan kardeşlerimizi tedavi ederken bir taraftan da çocukların spor, sanat ve kültürle buluşturup bağımlılık yapan hususlardan uzak tutmak gerektiğini ifade etti.


Vali Gürel, "Kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, vatandaşlar ve aileler olarak çok ciddi bir çalışma içerisinde olmamız gereken bir durum. İlimiz ölçeğinde baktığımızda uyuşturucuyla ve diğer bağımlılık yapan maddelerle mücadelede etkin bir şekilde çalışmalar devam etmektedir" dedi.


Valilik Toplantı Salonunda yapılan toplantıya; Kaymakamlar, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Jandarma Komutan Vekili Mustafa Kuraş, Cumhuriyet Savcısı Emrah Mert, ilgili kamu kurum ve kuruluş amirleri ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.


Toplantıda, Bağımlılıkla Mücadele konusunda yapılan genel bilgilendirmenin ardından bundan sonraki süreçte kurum ve kuruluşlarca alınacak koruyucu ve önleyici tedbirler ile yapılması gereken çalışmalar hakkında kararlar alınarak yürütülen faaliyetler hakkında bilgi verildi. - KARABÜK

Türkiye, Karabük, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 05:52 Kaynak: İHA
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