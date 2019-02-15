Son Dakika Haberleri: Bağımlılık ile Mücadele Kurulu Toplandı

Bağımlılık ile Mücadele Kurulu Toplandı

1 saat önce

Bartın'da Bağımlılık ile Mücadele İl Koordinasyon Kurulu toplantısı Vali Sinan Güner başkanlığında yapıldı.

Bağımlılık ile Mücadele Kurulu Toplandı, System.String[]
Bartın'da Bağımlılık ile Mücadele İl Koordinasyon Kurulu toplantısı Vali Sinan Güner başkanlığında yapıldı.

Valilik 12 Divan toplantı salonunda gerçekleşen toplantıya Beledi-ye Başkanı Cemal Akın, Vali Yardımcısı V. Gökhan Gürbüzerol, Kurucaşile Kaymakam V. Burak Bozkurt Gürses, Ulus Kaymakam V. Şükrü Alperen Göktaş, İl Jandarma Komutanı J.Kd. Alb. Yavuz Selim Kapancı, İl Emniyet Müdür Yardımcısı İzzet Türk, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri İbrahim Kayış, İl Sağlık Müdürü Dr. Dursun Koç, kurul üyeleri ile sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Bakanlık olarak dün olduğu gibi bugün de, gençlerin yaşamını tehdit eden ve onları ölüme sürükleyen uyuştu-rucu ile mücadele konusunda önemli bir farkındalık ve gayretin içerisinde olduğunu her fırsatta dile getirdiğini söyleyen Vali Güner, ülke genelinde olduğu gibi Bartın'da da de her türlü bağımlılıkla topyekün mücadele edildiğini vurgulayarak, bağımlılıkla mücadelenin bir süreç olduğunu, bu sürecin ise sıfır tolerans ile yürütülmesi gerektiğini ifade etti. - BARTIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 03:29 Kaynak: İHA

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