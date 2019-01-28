Son Dakika Haberleri: Bağımlılık ile Mücadele Toplantısı

Bağımlılık ile Mücadele Toplantısı

42 dakika önce

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde, "Bağımlılık ile Mücadele İlçe Koordinasyon Kurulu Toplantısı" düzenlendi.

Bağımlılık ile Mücadele Toplantısı, System.String[]
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde, "Bağımlılık ile Mücadele İlçe Koordinasyon Kurulu Toplantısı" düzenlendi.


Kaymakamlıkta düzenlenen toplantı sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Kaymakam Deniz Pişkin, toplantıda 2018 yılının genel bir değerlendirmesinin yapıldığını, bu yıl yapılacak çalışmaların da ele alındığını söyledi.


Tosya'da bağımlılık ve uyuşturucuyla mücadele çalışmalarını azim ve kararlılık içinde sürdüreceklerini vurgulayan Pişkin, "Birçok kurum ve kuruluşun iş birliğiyle yürütülen uyuşturucuyla mücadele çalışmalarını titizlikle takip ediyoruz. Bu minvalde büyük fedakarlık ve gayret içerisinde başarılı çalışmalar gerçekleştiren özellikle İlçe Emniyet Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığının amir ve personelini kutluyorum." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 03:15 Kaynak: AA

Deniz Pişkin, Kastamonu, Tosya, Güncel
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