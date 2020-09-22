Bağımlılık ile mücadele ve farkındalık eğitimi yapıldı - Son Dakika

Bağımlılık ile mücadele ve farkındalık eğitimi yapıldı

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Uyuşturucu ile Mücadele Ulusal Strateji Belgesi ve Eylem Planı çerçevesinde bağımlılık ile mücadele ve farkındalık eğitimi yapıldı.

Bağımlılık ile mücadele ve farkındalık eğitimi yapıldı, System.String[]

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Uyuşturucu ile Mücadele Ulusal Strateji Belgesi ve Eylem Planı çerçevesinde bağımlılık ile mücadele ve farkındalık eğitimi yapıldı. İl Müdürlüğünün tüm birimleri, yurt yetkilileri, gençlik merkezleri ve gençlik liderlerinin de katıldığı uzaktan eğitim programıyla gerçekleştirildi.

Uyuşturucu ile Yüksek Mücadele Kurulu tarafından 11 bakanın katılımıyla oluşturulan "Bağımlılık ile Mücadele Yüksek Kurulu tarafından oluşturulan ve 2018-2023 Uyuşturucu ile mücadele Ulusal Strateji Belgesi ve Eylem Planı çerçevesinde Erzurum'da eğitimler verildi. Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, pandemi nedeniyle uzaktan eğitim yöntemiyle gerçekleştirilen programa müdürlüğe bağlı yurt müdürleri, yurt müdür yardımcıları, eğitim sorumluları, yönetim memurları, İl müdürlüğü bünyesinde çalışan gençlik liderleri, antrenörler, sportif eğitim uzmanları, şube müdürleri, ilçe müdürleri, ilçe gençlik merkezi müdürleri, sporcu eğitim merkezleri, Türkiye olimpik eğitim merkezlerinde eğitim gören sporcuların katıldığını belirtti.

Bağımlılık ile Mücadele Eylem Planı çerçevesinde 2020 bağımlılık ile mücadele ve farkındalık eğitimini Palandöken Sosyal Hizmet Müdürü Bağımlılıkla Mücadele Aile çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Formatörü Arif Aras verdi. Eğitimde, madde, tütün (sigara), alkol, teknoloji bağımlılıkları, bu bağımlılıkların insan, aile ve toplum üzerinde oluşturduğu sağlık başta olmak üzere olumsuzluklar, bunlarla mücadele yöntemleri ile destek alınma yöntemleri anlatıldı. - ERZURUM

Uyuşturucu, Erzurum, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2020 15:25 - Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Bağımlılık ile mücadele ve farkındalık eğitimi yapıldı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

20 bin kişinin verileri incelendi, grip ve korona aynı anda ölüm riskini ikiye katlıyor WhatsApp'a "çoklu cihaz desteği" özelliği geliyor! Ekran görüntüleri de paylaşıldı Koronavirüsten vefat eden hastanın cenazesi defnedildikten sonra tabutu yakıldı Spor yorumcusu Evren Turhan, "Seninle aynı programa çıkmam" dediği Emre Bol'la aynı yayında yer aldı Ölen penguenin midesinden N95 maske çıktı Aleyna Çakır ve Gülay Uygun'un dosyalarını kapatan Müge Anlı'ya tepki yağıyor Yasak olmasına rağmen 1500 kişilik düğün yapan AK Parti Milletvekili Yaman'a üst limitten ihlal cezası verildi Müge Anlı, şüpheli şekilde ölen Aleyna Çakır ve Gülay Uygun'un dosyalarını kapattı
Türkiye'ye rakip 6 ülke, Doğu Akdeniz Gaz Forumu'nun kuruluşu için imzaları attı Türkiye'ye rakip 6 ülke, Doğu Akdeniz Gaz Forumu'nun kuruluşu için imzaları attı         
21:16
İsrail Büyükelçisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eleştirileri sonrası BM salonunu terk etmek zorunda kaldı İsrail Büyükelçisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eleştirileri sonrası BM salonunu terk etmek zorunda kaldı         
20:55
Leipzig ile sözleşme imzalayan Sörloth: Oynamayı dört gözle bekliyorum Leipzig ile sözleşme imzalayan Sörloth: Oynamayı dört gözle bekliyorum         
20:14
Babaanne dizi izlemeye daldı, küvette unuttuğu torunu boğularak hayatını kaybetti Babaanne dizi izlemeye daldı, küvette unuttuğu torunu boğularak hayatını kaybetti         
20:00
AK Parti'den AK Parti'den "Türkiye ve Yunanistan görüşmeleri İstanbul'da sürdürecek" haberleriyle ilgili açıklama: Kesinleşen bir şey yok         
19:24
2 kadın terörist sağ olarak ele geçirildi! Güvenlik güçleri böyle ikna etti 2 kadın terörist sağ olarak ele geçirildi! Güvenlik güçleri böyle ikna etti         
18:16
İtalya Futbol Federasyonu, kural ihlali nedeniyle Roma'yı 3-0 hükmen mağlup saydı İtalya Futbol Federasyonu, kural ihlali nedeniyle Roma'yı 3-0 hükmen mağlup saydı         
17:45
Yasak olmasına rağmen 1500 kişilik düğün yapan AK Parti Milletvekili Yaman'a üst limitten ihlal cezası verildi Yasak olmasına rağmen 1500 kişilik düğün yapan AK Parti Milletvekili Yaman'a üst limitten ihlal cezası verildi         
17:28
Duvara asılı olarak bulunan şahsın son paylaşımındaki not dikkat çekti Duvara asılı olarak bulunan şahsın son paylaşımındaki not dikkat çekti         
16:36
Müge Anlı, şüpheli şekilde ölen Aleyna Çakır ve Gülay Uygun'un dosyalarını kapattı Müge Anlı, şüpheli şekilde ölen Aleyna Çakır ve Gülay Uygun'un dosyalarını kapattı         
15:48
İntikam hırsı rahat bırakmadı! Babasını darbeden şahsı, döverek öldürdü İntikam hırsı rahat bırakmadı! Babasını darbeden şahsı, döverek öldürdü         
15:11
Tebdili kıyafetle denetime çıkan Kaymakam'ın yazıhane görevlisiyle yaşadığı Tebdili kıyafetle denetime çıkan Kaymakam'ın yazıhane görevlisiyle yaşadığı "bilet" diyaloğu dikkat çekti         
15:08
Arkadaşlık isteğini kabul etmeyen kadını öldüren şahıs, aynı silahla intihar etti Arkadaşlık isteğini kabul etmeyen kadını öldüren şahıs, aynı silahla intihar etti         
14:44
Merkez Bankası'nın beklenti anketine göre emekli maaşlarında 344 liraya varan artış olacak Merkez Bankası'nın beklenti anketine göre emekli maaşlarında 344 liraya varan artış olacak         
14:00
Türkiye'nin ilk korona hastasına tedavi gördüğü hastaneden dudak uçuklatan fatura Türkiye'nin ilk korona hastasına tedavi gördüğü hastaneden dudak uçuklatan fatura         
12:37
"Pır pır" sesleri duyduğu için hastaneye gitti, kulağından canlı sinek çıkarıldı         
11:53
4 çocuk annesini evinde öldürdüler, olay yerine gelen kocası sinir krizi geçirdi 4 çocuk annesini evinde öldürdüler, olay yerine gelen kocası sinir krizi geçirdi         
11:44
Kızının babasının Kızının babasının "Abi" dediği komşusu olduğunu canlı yayında itiraf etti         
10:23
Rıdvan Dilmen'den Bakan Kasapoğlu'na: Bu FETÖ'cü arkadaşla yürümeye hakkınız yok Rıdvan Dilmen'den Bakan Kasapoğlu'na: Bu FETÖ'cü arkadaşla yürümeye hakkınız yok         
09:32
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.09.2020 21:35:16. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bağımlılık ile mücadele ve farkındalık eğitimi yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei