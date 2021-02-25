"Bağımlılık iradesizlik değil, hastalıktır" - Son Dakika

"Bağımlılık iradesizlik değil, hastalıktır"

25.02.2021 14:48

Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) psikologları bağımlılığın, iradesizlikten ziyade beyinle ilgili olan ve tedavi edilmesi gereken bir hastalık türü olduğuna dikkat çekti.

Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) psikologları bağımlılığın, iradesizlikten ziyade beyinle ilgili olan ve tedavi edilmesi gereken bir hastalık türü olduğuna dikkat çekti.

İlkadım Belediyesi kurum içi eğitim seminerleri kapsamında YEDAM psikologları tarafından zabıta personeline yönelik bağımlılık alanında tedaviye yönlendirme konularında eğitim sunum gerçekleştirdi. Belediye Hizmet binası konferans salonunda gerçekleşen seminerde katılımcılar ateş ölçümü, maske ve el dezenfektanı kullanımını sonrası yerlerini aldı. Yeşilay Danışmanlık Merkezleri'nin tamamı bağımlılık alanında uzman psikologlardan oluşan ekibi zabıta personellerine bağımlılık çeşitleri ve mücadele slayt gösterimi eşliğinde personellere anlatıldı.

"Bağımlılık iradesizlik değil, hastalıktır"

İki bölümden oluşan eğitimin ilk bölümünden uzman psikologlar, bağımlı olmanın en önemli sebebinin 'bir seferden bir şey olmaz' düşüncesi olduğunu ifade etti. Bağımlılığın sadece madde olarak algılamak doğru olmadığını anlatan uzmanlar, "Sonunda ödül olan her şey bağımlılık yapabilir. Alışveriş bağımlılığı, teknoloji bağımlılığı gibi çeşitli bağımlılık türleri vardır. Hepsinin ortak yönü nörokimyasal-anatomik özelliğe sahip olmasıdır. Beyindeki ödül merkezinin uyarılmasıyla beraber haz duyma söz konusudur. Bu nedenle bağımlılık, iradesizlikten ziyade beyinle ilgili olan ve tedavi edilmesi gereken bir hastalık türüdür" dedi.

Günümüzde yaygın kullanımı olan sosyal medya bağımlılığından bahseden uzman psikologlar, "Dünya globalleştikçe, teknoloji geliştikçe ve insanın zararlı olan şeylere ulaşılabilirliği arttıkça bağımlılık riski ve oranı da paralel olarak artış gösterecektir. Bu sebeple bağımlılık riski taşıyan her türlü şeyde kullanım süremize dikkat etmemiz gerekir. Örneğin; sosyal medyada geçirdiğimiz vakti kayıt altına almak, kendimizi ölçmemizi ve zihnimizde farkındalık oluşmasını sağlayacaktır" diye konuştu.

"Sevgi ve iletişim en etkili ilaçtır"

Eğitim seminerin ikinci bölümünde bağımlılıkla mücadele etme yollarını anlatan psikologlar şunları aktardı:

"YEDAM'a 444 79 75 ve 115 numaralı Yeşilay Danışmanlık Merkezi Danışma Hattı'ndan ulaşılarak tütünün yanı sıra alkol, madde ve internet ile ilgili sorunlar yaşayan kişilere ücretsiz psikolojik ve sosyal destek sağlayarak, yeniden hayata kazandırılmaları için yardımcı oluyoruz. Bağımlı bireyin özgüveni azalır, kontrol duygusunda zayıflık oluşur, savunma mekanizması ve bağışıklık sistemi çöker, yanlış olduğunu bildiği davranışlara yönelimi artar, iş performansı da düşer. Geleceği tamamen olumsuz etkilenir. Dolayısıyla çocuk ve gençlere sevgi diliyle yaklaşmak ve onlarla doğru iletişim kurmak bağımlılıkla mücadele noktasında önemlidir. Tıbbi ve psikolojik tedavi sonraki adımdır. AMATEM (Alkol Madde Tedavi Eğitim Merkezi) ve YEDAM (Yeşilay Danışmanlık Merkezi) gibi kurumlar bu konuda hizmet vermektedir."

Seminer, katılımcılardan gelen soruların yanıtlanmasıyla son buldu. - SAMSUN

Bağımlılık iradesizlik değil, hastalıktır
Bağımlılık iradesizlik değil, hastalıktır
Bağımlılık iradesizlik değil, hastalıktır
Bağımlılık iradesizlik değil, hastalıktır

İlkadım Belediyesi, Yeşilay, Zabıta, Alkol, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 'Bağımlılık iradesizlik değil, hastalıktır' - Son Dakika


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