Bağımlılık Mücadele toplantısı yapıldı - Son Dakika
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Bağımlılık Mücadele toplantısı yapıldı

6 saat önce

Kırşehir'de, İçişleri Bakanlığınca 81 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen "Uyuşturucu ile Mücadele Değerlendirme Toplantısı" yapıldı.

Bağımlılık Mücadele toplantısı yapıldı, System.String[]

Kırşehir'de, İçişleri Bakanlığınca 81 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen "Uyuşturucu ile Mücadele Değerlendirme Toplantısı" yapıldı.


Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen programda konuşan Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Kırşehir'de, uyuşturucu başta olmak üzere gençleri zehirleyen, sağlıklarını tehdit eden, bağımlılık yapan bütün maddelerle mücadele için etkin şekilde çalışmalar yürüttüklerini söyledi.


Toplantıya, Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, Vali Yardımcısı Ramazan Yıldırım, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ferhat Kuran, İl Emniyet Müdürü Murat Türesin, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, daire müdürleri, ilgili kurum amirleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.


Kırşehir'de de polis ve jandarma ekiplerinin uyuşturucuyla etkin mücadele yaptıklarını anlatan Vali Akın, "Toplantıların eş zamanlı yapılmasındaki maksat, toplumun bu konuya dikkatini çekmek, hassasiyet göstermelerini istemek ve uyuşturucu ile mücadele konusunda toplumda bir farkındalık oluşturmaktır. İçişleri Bakanlığımız tarafından uygulamaya konulan 'Uyuma Projesi'nin de cep telefonlarına indirilmesi önem taşımaktadır. Bu uygulama ile uyuşturucu suçlarına daha seri müdahale imkanı sağlanması hedeflenmiştir"dedi. - KIRŞEHİR

Jandarma, Kırşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 03:16 Kaynak: İHA
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