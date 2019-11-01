Bağımlılık tedavi merkezlerinin temeli atıldı - VAN

Van'da, Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezi (AMATEM) ile Çocuk ve Ergen Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezi'nin (ÇEMATEM) temel atma töreni gerçekleştirildi.

Tuşba ilçesinde, 23 bin metrekare alanda yapılacak 30 yataklı AMATEM ile 20 yataklı ÇEMATEM'in temel atma töreninde konuşan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, bölgede ciddi ihtiyaç olan merkezlerin hayata geçirilmesinin çok önemli olduğunu söyledi.

Çocukların madde bağımlısı olmadan bir takım tedbirlerin alınması gerektiğini ifade eden Bilmez, "Toplum olarak temel görevimiz, insanları bağımlılık tuzağından kurtarmak. Madde bağımlılığına bulaşmış olanların tekrar topluma ve hayata kazandırılması, çok uzun bir süreç gerektiriyor. Bu nedenle inşallah kısa sürede yapımı tamamlanacak olan tesis, bölge halkının hizmetine girecek. Buralar sadece bir hastane değil, birer eğitim kampüsü şeklinde hizmet verecek." diye konuştu.

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas da hükümetin son yıllarda özellikle sağlık alanında önemli yatırımlar gerçekleştirdiğini anlattı.

Kentin doktor açığının kapatılması için de çalışmaların sürdüğünü ifade eden Arvas, "Bu hastane sadece Van'ın değil, bölgenin ihtiyacını karşılayacak. Alkol ve madde bağımlısı gençlerin düştüğü bu buhrandan kurtulması için böyle bir yatırım zaruriydi. Bu nedenle emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mahmut Sünnnetçioğlu da temeli atılan merkezlerin, madde bağımlığının önüne geçmek için önemli bir görev göreceğini dile getirdi.

Projenin maliyetinin yaklaşık 24 milyon lira olacağını ifade eden Sünnetçioğlu, madde bağımlısı vatandaşların tedavi için başka illere gitmelerine gerek kalmayacağını aktardı.

Konuşmaların ardından temel atma töreni gerçekleştirildi.