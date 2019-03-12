Son Dakika Haberleri: Bağımlılık ve Çevreye Duyarlılık Konusunda Seminer Düzenlendi

Bağımlılık ve Çevreye Duyarlılık Konusunda Seminer Düzenlendi

1 saat önce

Erzincan Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından "Bağımlılık ve Çevreye Duyarlılık" konulu eğitim semineri düzenlendi.

Bağımlılık ve Çevreye Duyarlılık Konusunda Seminer Düzenlendi, System.String[]
Erzincan Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından "Bağımlılık ve Çevreye Duyarlılık" konulu eğitim semineri düzenlendi.

Mengücekgazi Mahallesinde bulunan okullardaki öğrencilerin sigara kullanımının zararları ile ilgili bilgilendirme ve bilinçlendirmeye yönelik seminerini İl Müftülüğü Cezaevi Vaizi ve Aile ve Dini Rehberlik Bürosu Koordinatörü Mehmet Aydoğan yaptı.

Erzincan Spor Lisesi, Milli Egemenlik Anadolu Lisesi ve Erzincan Ortaokulunda gerçekleştirilen seminerlere okullardaki öğrenciler ve Bağımlılık ve Çevreye Duyarlılık eğitim faaliyetlerinde görev alan öğretmenler katıldılar. Öğrenciler, çok başarılı ve yararlı geçen seminerlerden duydukları memnuniyeti dile getirdiler.

Programlar sonunda sorulan sorulara karşılık doğru cevaplar veren beş öğrenciye Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından"Peygamberimiz ve Gençlik" adlı eser hediye edildi. - ERZİNCAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 09:21 Kaynak: İHA

Erzincan, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Uçurumdan Yuvarlanan Adamın İlk İşi Sigara İçmek Oldu Ana Sınıfı Öğretmeni, Erkek Arkadaşını Bıçaklayıp Rehin Aldı

Yeni Bir Parti, Son Açıklamasında "Beka Sorunu" Vurgusu Yaptı Altın Alacaklar Dikkat! İşte Gram, Çeyrek ve Cumhuriyet'in Fiyatı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.3.2019 10:56:01. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bağımlılık ve Çevreye Duyarlılık Konusunda Seminer Düzenlendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]