Son Dakika Haberleri: Bağımlılık Yapıcı Maddelerin Ağız Sağlığına Etkisi" Toplantısı

Bağımlılık Yapıcı Maddelerin Ağız Sağlığına Etkisi" Toplantısı

1 saat önce

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Diş Hekimliği Fakültesince, "Bağımlılık yapıcı maddelerin ağız sağlığına etkisi" konulu toplantı gerçekleştirildiği bildirildi.

Bağımlılık Yapıcı Maddelerin Ağız Sağlığına Etkisi
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Diş Hekimliği Fakültesince, "Bağımlılık yapıcı maddelerin ağız sağlığına etkisi" konulu toplantı gerçekleştirildiği bildirildi.

Zonguldak BEÜ'den yapılan açıklamada, fakültenin konferans salonunda gerçekleşen toplantının açılış konuşmasında Diş Hekimliği Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Emre Bodrumlu'nun, bağımlılık yapıcı maddeler ile mücadelenin önemine değindiği belirtildi.

Diş Hekimliği Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Umut Ballı'nın ise bağımlılık yapıcı maddeler ve bunların genel sağlığımız ve ağız sağlığına olumsuz etkileri hakkında bilgiler verdiği ifade edilen açıklamada, toplantının sonunda Prof. Dr. Bodrumlu'nun katılımcılara teşekkür ederek, bağımlılıkla mücadele kapsamında bu tür etkinliklerin önümüzdeki dönemlerde de devam edeceğini ifade ettiği kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 04:49 Kaynak: AA

Bülent Ecevit Üniversitesi, Zonguldak, Sağlık
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