Son Dakika Haberleri: Bağımlılıkla kararlı mücadele
Son Dakika Güncel Bağımlılıkla kararlı mücadele - Son Dakika

Bağımlılıkla kararlı mücadele

6 saat önce

Bursa Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Aile Destek Merkezi (GADEM), 17 ilçede başlattığı alkol ve madde bağımlılığı ile topyekün mücadele kapsamında Yıldırım ve Gürsu ilçelerinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Bağımlılıkla kararlı mücadele, System.String[]

Bursa Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Aile Destek Merkezi (GADEM), 17 ilçede başlattığı alkol ve madde bağımlılığı ile topyekün mücadele kapsamında Yıldırım ve Gürsu ilçelerinde vatandaşlarla bir araya geldi.


Uyuşturucu bütün dünyanın en önemli meselelerinden biri halini alırken, Bursa Büyükşehir Belediyesi de 2015 yılında hizmete açtığı GADEM ile başlattığı bağımlılıkla mücadeleyi hız kesmeden sürdürüyor. Kurulduğu günden bu yana başvuruda bulunan bağımlı ve ailelerine ferdi ve grup danışmanlığı hizmeti veren GADEM, bir yandan da yasa dışı bağımlılık yapıcı uyuşturucu madde ile mücadele kapsamında koruyucu ve önleyici çalışmaları hayata geçiriyor. Toplumun bütün kesimlerini yakından ilgilendiren madde bağımlılığı ile mücadeleyi mahallelerin kanaat önderleri, muhtarlar, din görevlileri, okul müdürleri ve sivil toplum kuruluşları ile birlikte sürdüren GADEM, Yıldırım'da okul müdürleri ve rehber öğretmenler, Gürsu'da Somuncu Baba Mustafa Gündoğan Kız Kur'an Kursu öğrenci ve velileri ile Sabiha Ahmet Yıldız Kur'an Kursu velileri ile bir araya geldi.


Toplantılarda GADEM uzmanları tarafından bağımlılık yapıcı maddeler, madde bağımlılığının sağlığa olan etkileri, bağımlılıktan kurtulma yolları hakkında sunum yapıldı. - BURSA

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Yıldırım, Gürsu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 11:26 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika: Çavuşoğlu'ndan Macron'un küstah sözlerine yanıt: Terör devleti kurmak istiyordu, hayal kırıklığı yaşadı
7,5 milyonluk arabayla test sürüşü yapan Acun Ilıcalı, muhabirleri uyardı: Yeni arabam diye yazmayın IKBY Başbakanı Barzani'den PKK açıklaması: Onaylamıyoruz ve buna karşıyız Meteoroloji ve AKOM'dan peş peşe uyarılar: Kuvvetli fırtına ve yağış geliyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.11.2019 17:37:45. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bağımlılıkla kararlı mücadele
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]